iPhone 16 scalderà più del dovuto? Un indizio sulla batteria lo suggerisce

Secondo recenti rumor, Apple sta lavorando diligentemente per migliorare la durata della batteria dei suoi prodotti, con una potenziale svolta nella tecnologia delle batterie all'orizzonte. Tuttavia, in attesa che questa soluzione all'avanguardia diventi realtà, Apple sembra pronta a introdurre un nuovo design della batteria con una copertura in metallo per il suo attesissimo iPhone 16 Pro.

Le immagini trapelate, per gentile concessione dell'affidabile insider Kosutami, offrono uno sguardo intrigante su quello che potrebbe essere un componente rivoluzionario per gli iPhone del prossimo anno. Descritta come un prototipo "in fase iniziale" progettato per l'iPhone 16 Pro, la batteria trapelata vanta una capacità di 3.355 mAh, un aumento marginale rispetto alla batteria da 3.274 mAh dell'iPhone 15 Pro.

Ciò che distingue questa batteria è il suo design unico a forma di L, una caratteristica distintiva delle batterie degli iPhone di Apple. Tuttavia, la vera novità sta nel rivestimento protettivo: un guscio metallico sostituisce la pellicola convenzionale. Questa modifica potrebbe avere implicazioni significative per la dissipazione del calore, rispondendo alle lamentele degli utenti per il surriscaldamento associato all'iPhone 15 Pro.

Sebbene manchi ancora un anno alla presentazione ufficiale dell'iPhone 16, sembra che Apple stia già lavorando per una migliore distribuzione del calore sugli smartphone. Se il prototipo si rivelerà autentico e la nuova batteria supererà i test più rigorosi, gli utenti potranno aspettarsi una migliore dissipazione del calore, attenuando i problemi di surriscaldamento riscontrati nel modello precedenti.

Kosutami è una fonte autorevole noto per le accurate fughe di notizie relative ad Apple, e questo aggiunge credibilità alle speculazioni sulla riprogettazione della batteria dell'iPhone 16 Pro. In precedenza, l'insider aveva condiviso informazioni precise sui cinturini FineWoven dell'Apple Watch e su un prototipo di HomePod con schermo LCD.

Oltre alla riprogettazione della batteria, abbondano le indiscrezioni sull'iPhone 16 Pro e sull'iPhone 16 Pro Max. Le caratteristiche previste includono schermi di dimensioni maggiori, un obiettivo ultra-wide migliorato, 5G più veloce e il Wi-Fi 7. L'iPhone 16 Pro standard dovrebbe inoltre incorporare un obiettivo tetraprismatico, il quale promette uno zoom ottico migliore rispetto all'iPhone 15 Pro Max.