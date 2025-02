iPhone 17 Pro sembra un POCO in questi nuovi render

Mancano ancora diversi mesi al lancio ufficiale dell'iPhone 17 Pro, ma le indiscrezioni sul suo design, in particolare sul modulo fotografico completamente riprogettato, continuano a susseguirsi a ritmo serrato. Se le prime voci parlavano di un semplice riposizionamento degli obiettivi, i nuovi render 3D, diffusi dal noto leaker Jon Prosser, suggeriscono un cambiamento molto più radicale: una "barra fotografica" che si estende per tutta la larghezza del dispositivo.

Nel suo ultimo video per Front Page Tech, Jon Prosser ha condiviso dei render 3D dell'iPhone 17 Pro, presumibilmente basati su informazioni provenienti da fonti interne all'azienda. Piuttosto che modificare radicalmente la disposizione degli obiettivi, Apple sembra intenzionata a mantenere il sistema a tripla lente, ma ora alloggiato all'interno di un modulo fotografico notevolmente più grande e sporgente.

Le caratteristiche principali del nuovo modulo fotografico, secondo i render, sono le seguenti:

Estensione orizzontale: Il nuovo modulo si estende per tutta la larghezza del pannello posteriore.

Il nuovo modulo si estende per tutta la larghezza del pannello posteriore. Disposizione delle lenti invariata: Le tre lenti rimangono sul lato sinistro, anche se il flash LED, il microfono e il sensore LiDAR vengono spostati sul lato destro.

Le tre lenti rimangono sul lato sinistro, anche se il flash LED, il microfono e il sensore LiDAR vengono spostati sul lato destro. Più spessore: La "barra fotografica" appare più alta rispetto a quanto suggerito dalle precedenti indiscrezioni, conferendo all'iPhone 17 Pro un aspetto decisamente diverso.

Visivamente, il design ricorda molto da vicino i recenti smartphone economici POCO di Xiaomi, che presentano anch'essi un modulo fotografico largo che attraversa la parte posteriore del dispositivo. Se questi render si rivelassero accurati, il nuovo look dell'iPhone 17 Pro potrebbe non essere così innovativo come molti fan si aspettavano.

Contrariamente alle precedenti indiscrezioni che suggerivano un pannello posteriore bicolore, Prosser smentisce questa ipotesi, affermando che Apple manterrà un design monocromatico, con la "barra fotografica" leggermente più scura per creare un contrasto visivo. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla volontà di mantenere una certa coerenza estetica con le generazioni precedenti, pur introducendo un elemento distintivo.

Inoltre, si prevede che l'iPhone 17 Pro sarà più leggero del suo predecessore, anche se non è ancora chiaro quali modifiche ai materiali contribuiranno a questa riduzione di peso. Si parla di un possibile utilizzo più esteso del titanio, già introdotto con la serie iPhone 15 Pro, ma al momento si tratta solo di speculazioni.

Come per tutte le indiscrezioni preliminari, è consigliabile prendere questi render con una certa cautela. Jon Prosser ha un track record misto: in passato ha previsto correttamente il design di alcuni prodotti Apple, ma ha anche condiviso render che non si sono mai materializzati. Tuttavia, le ripetute menzioni di un design della "camera bar" in stile Pixel in diverse fughe di notizie suggeriscono che Apple stia, quantomeno, sperimentando questo concetto. La coerenza tra le diverse fonti, seppur non ufficiali, aumenta la probabilità che il design finale possa avvicinarsi a quanto visto nei render.

L'iPhone 17 Pro sembra orientato verso un nuovo linguaggio di design, con una "barra fotografica" simile a quella dei POCO di Xiaomi. Sebbene questo lo distinguerebbe sicuramente dai precedenti iPhone, non è chiaro se la base di fan di Apple accoglierà con favore questo cambiamento. Un design così distintivo potrebbe essere polarizzante, attirando alcuni utenti alla ricerca di novità e allontanandone altri, affezionati all'estetica più tradizionale degli iPhone.