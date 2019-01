iPhone 2019, tripla fotocamera posteriore e flash circolare?

Si susseguono da giorni diversi rumors riguardanti i nuovi iPhone 2019. C’è grande curiosità soprattutto attorno al comparto fotografico, con Apple che sembra essere a lavoro sull’aumento del numero dei sensori. Inoltre, non è ancora chiaro in che modo l’azienda di Cupertino intende fisicamente disporre queste fotocamere, una scelta che potrebbe costituire una vera rivoluzione dal punto di vista del design.

La prima ipotesi, resa nota attraverso diversi render di qualche giorno fa, vede un triplo sensore collocato all’interno di una sorta di contenitore di forma quadrata, una scelta stilistica che non sembra sposarsi con i canoni estetici del colosso di Cupertino. L’immagine è stata diffusa dal portale OnLeaks e ritrae il retro del possibile nuovo iPhone con display da 6.5 pollici.

Nelle scorse ore, sempre la stessa fonte ha pubblicato altre immagini dedicate a quello che viene denominato iPhone XI, la soluzione adottata per ‘sistemare’ i tre obbiettivi è diversa e potrebbe costituire una scelta valida e coerente. I tre sensori sono posizionati in maniera orizzontale e collocati nella parte centrale superiore della backcover, intorno al secondo obiettivo è visibile un flash-LED circolare e poco più in basso si trova il microfono.

OnLeaks, questa volta ha pubblicato anche render della parte frontale del possibile nuovo iPhone: nessuno stravolgimento, fatta eccezione per un notch dalla dimensioni più contenute. Resta il fatto che tutto queste indiscrezioni siano da prendere con le pinze, il reale design della nuova line-up di iPhone potrebbe in parte riprendere quella proposta da queste immagini ma è anche lecito aspettarsi che vi sia in serbo qualcosa di totalmente diverso.