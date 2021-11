iPhone: design sempre uguale? La “colpa” sarebbe dei clienti

Come ormai accade ogni anno, ci accorgiamo che le differenze tra iPhone sono sempre meno marcate, generazione dopo generazione. Ma siamo sicuri che è solo e tutta colpa della tecnologia che non riesce a tenere il passo del ricambio annuale?

Il design attuale degli smartphone Apple, sostanzialmente basato su questo modello, rimarrà famigliare per almeno 10 anni. Questa condizione è stata riportata da Ming-Chi Kuo, analista di mercato famoso per prevedere parecchie tendenze di mercato che molto spesso si sono rivelate corrette.

Dieci anni sono tanti ma questo lasso di tempo sarà necessario per raccogliere idee e know how per passare al prossimo step: la tecnologia della realtà aumentata, padroneggiandola per implementarla efficacemente in uno smartphone.

Se il design di iPhone è ogni anno molto simile, la “colpa” potrebbe essere in verità dei consumatori che danno modo ad Apple, tramite le loro preferenze, di poter vendere milioni e milioni di smartphone. Non fraintendiamo, è giusto che il cliente acquisti ciò che vuole ma questa polarizzazione massiccia verso i prodotti dell’azienda di Cupertino la fa “adagiare” e rivalutare di anno in anno ciò che potrebbe innovare.

E quindi tra un decennio che succede? Man mano Apple svilupperà un nuovo prodotto, decisamente diverso da quello che siamo abituati ad usare oggi. E’ un po’ come nel 2007 quando tirò fuori dal cilindro il primo iPhone, un dispositivo che rivoluzionò il mercato lasciando indietro (e di tanto) le proposte concorrenti.

Insomma, è chiaro che la tecnologia non da la possibilità concreta di creare qualcosa di completamente nuovo in breve termine. Ma ciò non vuol dire che un’azienda si debba adagiare e fare il cosiddetto compitino, lo stretto indispensabile per poter rinnovare i propri prodotti e offrire qualcosa di nuovo.