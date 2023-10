iPhone può aiutarvi a fare la lavatrice, non sbaglierete mai più!

iOS 17 è disponibile per tutti da qualche settimana, e con esso arrivano una serie di nuove funzioni ed aggiornamenti che cambieranno il modo in cui interagiamo con i nostri smartphone Apple.

Tra le tante novità, una delle più interessanti riguarda l'app Foto, che ora include una potente funzione chiamata Visual Look Up. Ma cosa significa tutto ciò? In breve, questa funzione è in grado di identificare un'ampia gamma di simboli, inclusi quelli delle etichette dell'abbigliamento, noti anche come simboli di lavanderia.

Se avete mai desiderato conoscere il significato di quei misteriosi simboli sull'etichetta della vostra maglietta preferita, ora il vostro iPhone vi può aiutare. Basta infatti scattare una foto all'etichetta con i simboli di lavanderia e questi saranno immediatamente riconosciuti attraverso la funzione Visual Look Up.

Macrumors

Ma non è tutto: il vostro iPhone fornirà anche una spiegazione completa di ciascun simbolo presente nell'etichetta, e un ulteriore tocco vi condurrà a ulteriori informazioni tratte direttamente dal sito web di Apple, che a sua volta raccoglie dati dal Online Browsing Platform gestito dall'International Organization for Standardization, l'organizzazione internazionale per la definizione degli standard.

Visual Look Up sembra in grado di riconoscere tutti i simboli di lavanderia testati, inclusi quelli relativi alle temperature del lavaggio, alle raccomandazioni per la candeggina, alle restrizioni per l'asciugatrice, alle temperature per la stiratura e molto altro. Tuttavia, è importante notare che la foto deve essere abbastanza ravvicinata affinché l'iPhone possa rilevare i simboli.

Ma le sorprese non finiscono qui: Visual Look Up è in grado di rilevare anche le spie presenti sui cruscotti dei veicoli. Apple sembra aver silenziosamente aggiunto il supporto a Visual Look Up per molti dei simboli comuni che potresti incontrare nella vostra vita quotidiana.

Oltre a questa incredibile funzione, l'app Foto di iOS 17 include anche il riconoscimento degli animali domestici, la possibilità di ritagliare i soggetti con un solo tocco, la creazione di adesivi animati realizzati da Live Photos, la ricerche di ricette basate sulle immagini dei cibi e molto altro.