iPhone SE 2 arriverà a marzo 2020?

iPhone SE 2 dovrebbe essere posizionato da Apple nella fascia media del mercato, con un prezzo estremamente aggressivo.

Secondo alcune indiscrezioni, il tanto chiacchierato iPhone SE 2, nuovo smartphone low-cost di Apple, potrebbe arrivare il prossimo marzo.

L’azienda di Cupertino è specializzata nella produzioni di dispositivi di fascia alta, come gli ultimi iPhone 11. Smartphone che strizzano l’occhio esclusivamente ai consumatori che vogliono spendere qualcosa in più. Eppure, nel 2016, il mercato venne stravolto dall’arrivo di iPhone SE, un device poco costoso e davvero molto compatto. Da quel momento, non ci furono particolari aggiornamenti, se non per quanto riguarda i tagli di memoria disponibili.

Ming-Chi Kuo, che è un esperto per quanto riguarda i melafonini, ha appena diffuso alcune indiscrezioni che anticiperebbero l’arrivo di un possibile iPhone SE 2. La data di lancio dovrebbe coincidere con gennaio 2020 e gli esemplari dovrebbero essere distribuiti a partire da marzo. Questo eventuale dispositivo potrebbe invitare moltissimi nuovi utenti nel mondo dei prodotti firmati Apple.

Le specifiche tecniche sono ancora un interrogativo, anche se sono state già proposte le prime ipotesi. Partiamo dal fatto che questo prodotto dovrebbe ispirarsi ad iPhone 8, che è stato presentato nel settembre del 2017. Si è quindi parlato di un display LCD da 4,7 pollici, un SoC Apple A13 Bionic e 3 GB di RAM. Dovrebbe essere disponibile in due diversi tagli di memoria: 64 GB e 128 GB. Probabilmente, troveremo due fotocamere, una frontale e una posteriore, e il tasto “Home” compatibile con Touch ID. I colori disponibili dovrebbero essere tre: Grigio Siderale, Argento e Rosso. Il costo, forse la vera sorpresa di questo modello, dovrebbe partire da circa 400 euro.