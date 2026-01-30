Nel panorama sempre più fluido del lavoro contemporaneo, dove i confini tra ufficio e vita privata si dissolvono e confondono, la qualità delle comunicazioni audio rappresenta ancora un tallone d'Achille per molti professionisti. Non è un caso che il 99% degli utenti denunci come l'audio scadente comprometta l'efficacia delle riunioni online, eppure quasi la metà continua ad affidarsi a dispositivi consumer inadeguati per le esigenze lavorative. È proprio in questo contesto che si inserisce il lancio della serie Jabra Evolve3, presentata dall'azienda come risposta concreta a queste criticità diffuse.

La caratteristica più innovativa delle nuove Evolve3 85 e Evolve3 75 risiede nell'approccio radicalmente diverso al design: l'eliminazione del tradizionale archetto con microfono. Questa scelta non è meramente estetica, ma deriva dall'implementazione di Jabra ClearVoice, una tecnologia che combina reti neurali profonde e algoritmi multi-microfono ispirati al funzionamento del cervello umano. Il sistema, che sfrutta competenze derivate dalla divisione GN Hearing specializzata in apparecchi acustici, elabora stratificazioni complesse di dati sonori per distinguere la voce dell'utilizzatore dal caos ambientale circostante, rendendo superfluo quel braccetto che caratterizzava le precedenti generazioni di cuffie professionali.

La portabilità rappresenta un altro elemento cruciale del progetto. Le Evolve3 si propongono come i dispositivi più compatti della loro categoria, con dimensioni ridotte che rispondono proprio a quest'esigenza. Le due versioni soddisfano richieste diverse: la 85 adotta una configurazione over-ear pensata per chi necessita di isolamento totale e concentrazione immersiva, mentre la 75 propone una soluzione on-ear più leggera, ideale per chi desidera mantenere una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'utilizzo.

La cancellazione attiva del rumore rappresenta un'ulteriore evoluzione rispetto agli standard di mercato. Il sistema ANC delle Evolve3 continua a operare anche durante le conversazioni telefoniche, non limitandosi agli intervalli tra una chiamata e l'altra, reagendo in tempo reale sia alle condizioni ambientali esterne sia al modo in cui il dispositivo aderisce alla testa dell'utente, garantendo prestazioni costanti in qualsiasi situazione.

Solo il 20% dei professionisti utilizza cuffie dedicate al lavoro

L'integrazione con l'intelligenza artificiale vocale apre scenari interessanti per l'utilizzo futuro. Il sistema di riconoscimento vocale si basa su un addestramento effettuato utilizzando oltre 60 milioni di frasi registrate in contesti reali, raggiungendo una precisione del 96% nella cattura delle parole in ambienti diversificati, con punte del 99% negli spazi lavorativi aperti.

L'autonomia offre fino a 25 ore in modalità chiamata e 120 ore per l'ascolto musicale. La ricarica rapida rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzabile per chi si trova frequentemente in movimento, garantendo dieci ore di utilizzo con appena dieci minuti di alimentazione. La presenza di batterie sostituibili risponde inoltre alle normative europee sul diritto alla riparazione, estendendo potenzialmente la vita utile del dispositivo e riducendone l'impatto ambientale.

Le nuove cuffie offrono anche funzionalità pensate specificamente per i reparti IT. Attraverso il software Jabra Plus, gli amministratori possono gestire remotamente l'intero parco dispositivi, distribuire aggiornamenti firmware e configurare impostazioni personalizzate tramite una piattaforma centralizzata. Parallelamente, gli utenti finali dispongono di un'applicazione mobile che consente personalizzazioni individuali come la regolazione dell'equalizzatore o la riduzione del rumore del vento, con una versione desktop prevista nel corso dell'anno.

La certificazione per le principali piattaforme di Unified Communications garantisce compatibilità immediata con gli ecosistemi aziendali esistenti. L'inclusione di un adattatore Bluetooth pre-associato assicura connessioni istantanee e sicure, mentre il supporto al Bluetooth nativo permette collegamenti diretti con dispositivi personali. Questa duplice modalità riflette la filosofia crossover del prodotto, progettato per accompagnare l'utente senza soluzione di continuità dal contesto professionale a quello personale.

Le Evolve3 85 saranno commercializzate dal primo marzo a 569 euro, mentre le Evolve3 75 raggiungeranno il mercato alla stessa data al prezzo di 399 euro. Una variante cromatica denominata Warm Gray sarà introdotta in mercati selezionati a partire da aprile, ampliando le opzioni estetiche disponibili per chi è attento anche all'aspetto delle cuffie, non solo la loro funzionalità.