Il JBL Flip 7 è in offerta su Amazon a 103,99€ invece di 149,99€. Questo speaker Bluetooth portatile vi conquisterà con 16 ore di autonomia, certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere, e la tecnologia AI Sound Boost per un suono ottimale. Approfittate dello sconto del 31% per portarlo a casa a 103,99€ e godetevi un audio potente ovunque voi siate.

JBL Flip 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il JBL Flip 7 è lo speaker ideale per chi cerca versatilità senza compromessi. Se amate organizzare feste in spiaggia, escursioni in montagna o semplicemente godervi la musica sotto la doccia, questo altopallante bluetooth vi accompagnerà ovunque grazie alla sua certificazione IP68 che lo rende completamente impermeabile e resistente alla polvere. Con fino a 16 ore di autonomia, soddisfa le esigenze di chi non vuole interruzioni durante lunghe giornate all'aperto. La funzione AI Sound Boost garantisce un audio ottimale in ogni situazione, mentre la resistenza agli urti vi permette di portarlo con voi senza preoccupazioni.

Questo speaker si rivolge anche a chi desidera personalizzare la propria esperienza musicale: il sistema PushLock con accessori intercambiabili e il supporto Auracast per connessioni multi-speaker vi permetteranno di creare configurazioni audio su misura per ogni occasione. Perfetto per giovani dinamici, appassionati di outdoor e amanti delle feste, il JBL Flip 7 risponde all'esigenza di avere un suono potente e portatile che segua ogni vostro movimento. Con uno sconto del 31%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca qualità audio professionale a un prezzo accessibile.

Il JBL Flip 7 è uno speaker Bluetooth portatile che garantisce fino a 16 ore di autonomia (14 ore standard più 2 ore con Playtime Boost). Dotato di certificazione IP68, resiste all'immersione in acqua, alla polvere e agli urti da un metro di altezza. La tecnologia AI Sound Boost ottimizza le prestazioni acustiche riducendo le distorsioni, mentre il design con tweeter dedicato assicura bassi profondi e alti cristallini anche ad alto volume.

