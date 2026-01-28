Il POCO X7 Pro 5G con processore Dimensity 8400-Ultra è disponibile su AliExpress a un prezzo davvero competitivo. Questo smartphone vanta una batteria da 6000mAh, fotocamera da 50MP, certificazione IP68 e un display 1.5K a 120Hz. Grazie a un coupon da 25€, potete portarlo a casa a soli 205,39€, un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni elevate e autonomia eccezionale in un unico dispositivo!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €25 durante il checkout

POCO X7 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO X7 Pro 5G è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone completo e potente senza svuotare il portafoglio. Con uno sconto e un coupon aggiuntivo di 25€, questo modello si rivolge agli utenti esigenti che non vogliono compromessi: il processore Dimensity 8400-Ultra garantisce prestazioni eccellenti per gaming e multitasking, mentre la batteria da 6000mAh vi accompagnerà per intere giornate senza ansia da ricarica. Il display 1.5K a 120Hz offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, perfetta per chi ama contenuti multimediali di qualità.

Questo smartphone soddisfa le esigenze di fotografi amatoriali grazie alla fotocamera da 50MP, ma anche di chi ha uno stile di vita attivo: la certificazione IP68 vi proteggerà da acqua e polvere in ogni situazione. La connettività 5G e l'NFC integrato rendono il POCO X7 Pro ideale per chi desidera un dispositivo al passo con i tempi, pronto per i pagamenti contactless e le reti di nuova generazione. A questo prezzo eccezionale di 205,39€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole tecnologia premium con un budget contenuto.

Il POCO X7 Pro 5G è uno smartphone di fascia media che non scende a compromessi sulle prestazioni. Dotato del potente processore Dimensity 8400-Ultra, offre un'esperienza fluida e reattiva per ogni attività. Il display 1.5K da 120Hz garantisce immagini nitide e scorrevoli, mentre la batteria da 6000mAh vi accompagnerà per l'intera giornata. La fotocamera principale da 50MP cattura scatti dettagliati, e la certificazione IP68 protegge il dispositivo da acqua e polvere.

Vedi offerta su AliExpress