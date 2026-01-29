Meta si prepara a monetizzare forzatamente l'accesso dei chatbot AI di terze parti su WhatsApp, introducendo una tariffa per gli sviluppatori nelle regioni dove le autorità regolatorie hanno imposto all'azienda di consentire questo tipo di servizi. La mossa rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto al divieto totale entrato in vigore il 15 gennaio scorso e potrebbe ridefinire l'economia dei bot conversazionali sulla piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi.

La prima implementazione di questo modello di pricing avverrà in Italia a partire dal 16 febbraio, in risposta alla richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che a dicembre aveva chiesto a Meta di sospendere la propria policy restrittiva. La struttura tariffaria prevede un costo di 0,0572 euro per messaggio per ogni risposta AI non basata su template predefiniti. Per gli sviluppatori che gestiscono bot con migliaia di interazioni giornaliere, si tratta di cifre potenzialmente rilevanti che potrebbero raggiungere rapidamente l'ordine delle centinaia di euro al giorno.

Questo cambiamento non ha impatto sugli utenti finali, almeno per il momento: non dovrete di punto in bianco pagare per parlare con l'intelligenza artificiale tramite WhatsApp, anche perché alcuni dei principali servizi coinvolti, come ad esempio ChatGPT, hanno smesso di operare lo scorso 15 gennaio, proprio in virtù del divieto citato in precedenza.

Provider di primo piano come OpenAI, Perplexity e Microsoft hanno annunciato infatti verso la fine del 2025 che i loro bot WhatsApp avrebbero cessato di funzionare, invitando gli utenti a migrare verso altre piattaforme. Attualmente, gli sviluppatori possono solo inviare messaggi predefiniti che reindirizzano gli utenti verso siti web o applicazioni native, frammentando l'esperienza utente e riducendo drasticamente l'accessibilità di questi servizi.

Il sistema di tariffazione si inserisce nell'infrastruttura esistente delle WhatsApp Business API, che già prevede costi per le aziende che utilizzano messaggi template per casi d'uso come marketing, utility o autenticazione. Tuttavia, la nuova categoria di pricing per le risposte conversazionali AI rappresenta un'estensione significativa del modello di business, aprendo una nuova fonte di ricavo per Meta in un contesto dove l'azienda è stata costretta ad arretrare dalle proprie posizioni iniziali.

Meta addebiterà 0,0572 euro per ogni messaggio AI, una tariffa che potrebbe generare costi sostanziosi per bot ad alto volume di interazioni

Il contesto normativo si è rivelato complesso e frammentato geograficamente. Mentre l'Italia ha ottenuto un'esenzione forzata che ora si traduce in un modello a pagamento, il Brasile ha visto un'evoluzione opposta: dopo una richiesta iniziale dell'autorità antitrust di sospendere la policy, un tribunale brasiliano ha dato ragione a Meta la settimana scorsa, ribaltando l'ordinanza preliminare. Di conseguenza, l'azienda ha chiesto agli sviluppatori di non fornire più i propri chatbot AI agli utenti brasiliani, creando una situazione di accesso disomogeneo basato sulla geografia.

La decisione di bloccare i bot di terze parti, annunciata originariamente nell'ottobre scorso, era stata giustificata da Meta con motivazioni tecniche precise: l'azienda sosteneva che i propri sistemi non erano stati progettati per gestire il carico computazionale generato dalle risposte dei bot AI, che differiscono significativamente dai messaggi template tradizionali per complessità e imprevedibilità. Meta aveva inoltre respinto l'idea che WhatsApp dovesse fungere da app store de facto per servizi AI, sottolineando che le vie di mercato appropriate per queste tecnologie sono gli store ufficiali, i siti web aziendali e le partnership industriali.

Le indagini antitrust si sono moltiplicate a livello globale, con Unione Europea, Italia e Brasile tra i territori più attivi nel contestare la policy di Meta. La posizione dell'azienda solleva questioni fondamentali sul controllo delle piattaforme di messaggistica e sul loro ruolo nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale conversazionale. Il precedente italiano potrebbe rappresentare un modello per altre giurisdizioni dove Meta potrebbe essere costretta a consentire l'accesso ai bot, creando un mosaico di regimi tariffari differenziati che complicherebbe ulteriormente la gestione dei servizi AI multi-piattaforma.

Per il mercato europeo, dove la sensibilità verso le questioni antitrust è storicamente più elevata e il Digital Markets Act impone obblighi di interoperabilità alle piattaforme designate come gatekeeper, la vicenda potrebbe evolversi verso obblighi più stringenti per Meta. La tariffazione introdotta solleva a sua volta interrogativi sulla proporzionalità dei costi e sulla loro sostenibilità per startup e sviluppatori indipendenti, potenzialmente creando barriere all'ingresso che favorirebbero solo i grandi player tecnologici con risorse finanziarie significative.