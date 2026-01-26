Il Lenovo Idea Tab Plus con display da 12.1" 2.5K a 90Hz è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo tablet Android 15 è dotato di 8GB di RAM e 256GB di storage, perfetto per studio e intrattenimento. Portatelo a casa a soli 279€ invece di 299€, con la Lenovo Tab Pen inclusa nella confezione. Il display flicker-free e gli altoparlanti Dolby Atmos vi garantiranno un'esperienza multimediale di qualità.

Lenovo Idea Tab Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Idea Tab Plus è la soluzione ideale per studenti universitari e liceali che cercano un dispositivo versatile per seguire lezioni, prendere appunti e gestire progetti creativi. Grazie al display 2.5K da 12.1 pollici con tecnologia paper-like, potrete leggere documenti e libri digitali per ore senza affaticare la vista, mentre la Lenovo Tab Pen inclusa vi permetterà di annotare con precisione naturale direttamente sullo schermo. Il processore MediaTek Dimensity 6400 con 8GB di RAM garantisce prestazioni fluide nel multitasking tra app di produttività, mentre la funzione Circle to Search di Google vi consentirà di cercare informazioni istantaneamente senza interrompere il flusso di lavoro.

Questo tablet si rivolge anche agli appassionati di intrattenimento che desiderano un'esperienza immersiva grazie agli altoparlanti 4x Dolby Atmos e al refresh rate di 90Hz che rende la navigazione e lo streaming particolarmente piacevoli. Lo schermo flicker-free con luci blu regolabili vi permetterà di godervi maratone di serie TV e film senza stress visivo, mentre i 256GB di memoria interna offriranno tutto lo spazio necessario per contenuti multimediali, app e documenti. Con uno sconto del 7% che porta il prezzo a 279€, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità, versatilità e la comodità di avere una penna digitale inclusa nel prezzo.

Il Lenovo Idea Tab Plus combina un eccezionale display da 12.1 pollici 2.5K a 90Hz con il potente processore MediaTek Dimensity 6400, 8GB di RAM e 256GB di memoria. Lo schermo paper-like vi permette di leggere per ore senza affaticare gli occhi, mentre i quattro altoparlanti Dolby Atmos offrono un'esperienza audio immersiva. In dotazione troverete la Lenovo Tab Pen per prendere appunti e disegnare con precisione.

