Il Google Store propone una promozione imperdibile per chi desidera aggiornare il proprio smartphone: fino al 5 febbraio, acquistando un Pixel 10 riceverete in regalo la Cover Pixelsnap, dal valore di 60€. Questa offerta rappresenta un’occasione unica per proteggere il vostro nuovo dispositivo con stile, senza alcun costo aggiuntivo.

Offerta Google Store, perché approfittarne?

La Cover Pixelsnap non è solo una semplice protezione: il suo design innovativo vi consente di mantenere la leggerezza e l’eleganza del Pixel 10, aggiungendo al contempo praticità e resistenza. Avere questo accessorio incluso significa godere immediatamente di un’esperienza completa e personalizzata con il vostro smartphone, senza dover cercare separatamente protezioni compatibili.

Per rendere l’acquisto ancora più conveniente, Google offre la possibilità di ottenere un rimborso fino a 675€ mediante la permuta di uno smartphone idoneo. In più, grazie a un buono extra di 100€, potrete massimizzare il valore del vostro vecchio dispositivo e ridurre ulteriormente il prezzo del nuovo Pixel 10. Questa combinazione di permuta e bonus rappresenta un’opportunità concreta per aggiornare il vostro smartphone con un investimento contenuto.

L’offerta è valida solo fino al 5 febbraio, quindi è importante agire in fretta per non perdere il regalo della Cover Pixelsnap e i vantaggi della permuta. Acquistare un Pixel 10 in questo periodo significa ottenere non solo un dispositivo all’avanguardia, ma anche accessori e vantaggi extra pensati per rendere la vostra esperienza completa e conveniente. Non aspettate oltre: approfittate subito di questa promozione esclusiva del Google Store.

