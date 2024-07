La batteria di iPhone 16 Pro Max diventerà più efficiente grazie all'acciaio inossidabile

Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall'affidabile analista di settore Ming-Chi Kuo, Apple sta pianificando un importante aggiornamento per il suo futuro iPhone 16 Pro Max, che includerà una cassa in acciaio inossidabile per la batteria. Questo cambiamento mira non solo a facilitare la rimozione della batteria in conformità con le nuove normative dell'Unione Europea, ma anche ad aumentare la densità delle celle della batteria di un 5-10%, migliorando potenzialmente la durata della stessa.

Le nuove direttive dell'UE, che entreranno in vigore nel 2027, richiedono che tutti gli smartphone siano dotati di batterie facilmente sostituibili dall'utente, una mossa che influenzerà tutti i produttori di telefonia mobile. Per rispettare queste normative, Apple avrebbe progettato una cassa in acciaio per la batteria che semplifica l'accesso e la sostituzione della batteria se necessario.

Un ulteriore sviluppo tecnologico che potrebbe essere implementato nell'iPhone 16 riguarda un nuovo sistema chiamato "electrically induced adhesive debonding". Questa tecnologia consente di rimuovere il collante attraverso l'uso dell'elettricità, facilitando ulteriormente la rimozione e abbassando la possibilità di danneggiare sia la batteria sia il dispositivo.

Questo miglioramento nei materiali e nelle tecnologie non solo aiuta ad allinearsi con le imminenti regulazioni, ma potrebbe anche incrementare l'efficienza complessiva della batteria, offrendo agli utenti la possibilità di godere di una maggiore autonomia del dispositivo. Tuttavia, è importante notare che non è ancora chiaro quanto significativo sarà l'incremento della durata della batteria in termini reali, nonostante la maggiore densità delle celle.