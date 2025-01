Samsung Galaxy S25 Ultra fa vedere ad iPhone 16 Pro Max chi comanda

Il panorama degli smartphone di fascia alta si arricchisce di un nuovo protagonista: il Samsung Galaxy S25 Ultra, appena presentato ufficialmente, si candida a contendere lo scettro di miglior smartphone al già affermato iPhone 16 Pro Max di Apple.

La competizione in questa categoria di smartphone premium è sempre più accesa e la scelta del dispositivo migliore dipende spesso da preferenze soggettive, come il design o l'interfaccia utente. Tuttavia, per un confronto oggettivo e imparziale, entrano in gioco i benchmark, test che valutano le prestazioni hardware dei dispositivi, mettendo da parte opinioni personali e restituendo un quadro più chiaro delle effettive capacità dei terminali.

Tra i benchmark più noti e affidabili, spicca Geekbench, che si concentra sull'analisi delle performance della CPU. In particolare, Geekbench è rinomato per la sua capacità di misurare sia le prestazioni di un singolo core del processore, sia quelle di tutti i core che lavorano simultaneamente. Proprio i risultati di Geekbench relativi al Galaxy S25 Ultra e all'iPhone 16 Pro Max sono stati recentemente condivisi su "X" dall'utente @TECHINFOSOCIALS, offrendo spunti interessanti per un confronto diretto tra i due top di gamma.

Come prevedibile, considerando la storica supremazia dei processori Apple in questo ambito, l'A18 Pro dell'iPhone 16 Pro Max ha ottenuto il punteggio più alto nel test single-core, raggiungendo 3457 punti contro i 3220 del Galaxy S25 Ultra, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Nonostante la vittoria, il divario è risultato piuttosto contenuto, a testimonianza dei progressi compiuti da Qualcomm nella progettazione dei suoi chip.

Il confronto cambia radicalmente nei risultati del test multi-core. In questo caso, il Galaxy S25 Ultra ha letteralmente surclassato l'iPhone 16 Pro Max, con un punteggio di 10223 contro 8553. Un distacco netto che evidenzia l'eccellenza dello Snapdragon 8 Elite for Galaxy nella gestione di carichi di lavoro complessi e l'utilizzo di tutti i core del processore.

Entrambi i chip, l'A18 Pro e lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, sono prodotti da TSMC con il processo produttivo a 3nm di seconda generazione (N3E), a conferma dell'elevatissimo livello tecnologico raggiunto da entrambi i dispositivi.

Un ulteriore dettaglio da segnalare riguarda la frequenza di clock dei core ad alte prestazioni della CPU. Lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy vanta una frequenza di 4,47GHz, superiore ai 4,32GHz della variante standard dello Snapdragon 8 Elite e, presumibilmente, anche rispetto ai core dell'A18 Pro, anche se Apple non ha ufficialmente divulgato questo dato. Questo vantaggio in termini di frequenza potrebbe aver contribuito al netto successo del Galaxy S25 Ultra nel test multi-core.

Per quanto riguarda il software, l'iPhone 16 Pro Max utilizzato nel test faceva girare iOS 18.2.1, mentre il Galaxy S25 Ultra è equipaggiato con Android 15 e l'interfaccia proprietaria One UI 7.

Questi risultati, seppur preliminari e limitati a un singolo benchmark, suggeriscono un quadro interessante. L'iPhone 16 Pro Max mantiene la sua supremazia nelle prestazioni single-core, cruciali per la fluidità delle operazioni quotidiane e la reattività del sistema. Il Galaxy S25 Ultra, d'altro canto, si dimostra un vero e proprio mostro di potenza nel multi-core, offrendo prestazioni eccezionali in attività più impegnative come il gaming di alto livello, l'editing video e il multitasking spinto.

La scelta tra i due dispositivi dipenderà comunque non solo dai risultati dei benchmark ma soprattutto dalle priorità dell'utente. L'ecosistema di prodotti che circonda i due smartphone per moltissimi utenti è quasi molto più importante dello smartphone stesso, cosa che Apple ha capito benissimo.