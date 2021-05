La MIUI 12.5 arriva anche su questi smartphone non Xiaomi

A fine 2020 Xiaomi ha confezionato l’aggiornamento incrementale MIUI 12.5 che è stato sviluppato per accompagnare l’arrivo sul mercato dell’ultima famiglia di smartphone Mi 11.

Per il momento ci sono stati una manciata di dispositivi ad aver ricevuto l’ultima versione dell’interfaccia utente, ora tocca ad un discreto numero di smartphone POCO: brand che a partire da novembre 2020 ha deciso di diventare totalmente indipendente.

Proprio nelle ultime ore è stata diramata la comunicazione che a breve partirà il programma Beta Testing che porterà in una manciata di settimane il nuovo ed ultimo update anche su questi smartphone:

POCO F3;

POCO F2 PRO;

POCO X2;

POCO X3 PRO;

POCO M2;

POCO M3;

POCO M2 PRO;

POCO X3 versione NFC;

POCO C3.

Le migliorie portate con la MIUI 12.5 sono molteplici. Ad esempio il fatto di essere un’interfaccia più snella con un carico fino al 22% in meno per la CPU e fino al 15% in meno per il consumo energetico. I programmatori hanno anche lavorato alacremente per quanto riguarda le prestazioni video della UI di sistema con dei processi dedicati alle gestures e all’esecuzione delle loro animazioni. In questo modo il processo avrà l’esclusività dell’hardware quando chiamato in causa.

Inoltre la nuova interfaccia da maggiore libertà all’utente, facendogli decidere come e cosa fare con le App preinstallate. Anche quelle di sistema possono essere disinstallate se reputate inutili.

Infine non è detto che alcuni degli smartphone assenti nell’elenco non possano ricevere ugualmente l’aggiornamento, anche non partecipando ufficialmente al programma Beta Testing.

Qualche settimana fa abbiamo riportato una notizia che riguardava la possibilità che Xiaomi potesse abbandonare la sua storica MIUI per effettuare una transizione alla nuova Mi TaleUI. Con questa ridisegnata UI si potrebbe decidere di svecchiare interfaccia e nome della personale personalizzazione di Android.