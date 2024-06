POCO M6 arriva su Amazon: super fluido, con un'ottima fotocamera e a un prezzo SHOCK!

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente e versatile a un prezzo accessibile, vi suggeriamo di dare un'occhiata a quest'offerta di lancio su Amazon per un fantastico dispositivo. Il POCO M6 è ora disponibile a soli 169,90€, con uno sconto di 20€ per il lancio, rispetto ai 189,90€ di listino, ciò garantisce un risparmio dell'11%. Il fratellino del modello Pro uscito recentemente si presenta con un rapporto qualità-prezzo eccezionale!

Smartphone POCO M6, chi dovrebbe acquistarlo?

POCO M6 si rivela l'alleato ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo capace di bilanciare prestazioni elevate e design elegante senza gravare sul portafoglio. Grazie al suo potente SoC MediaTek Helio G91-Ultra abbinato a 8 GB di RAM è particolarmente consigliato per praticamente tutti gli utilizzi, anche per ciò che riguarda il gaming. Non si fa mancare infatti uno schermo da 6,79 pollici Full HD+ super fluido, che raggiunge infatti i 90 Hz di refresh rate, presentando anche la tecnologia eye-care.

Con una batteria da 5.030mAh e il supporto alla ricarica veloce da 33W, immancabile per la serie POCO, risulta particolarmente affidabile per tutta la giornata. Gli amanti della fotografia resteranno a bocca aperta, dato che troviamo una dettagliatissima fotocamera principale da 108MP per foto vivide e ricche di dettagli. Il retro in vetro temperato rende il design particolarmente elegante, completando la configurazione di tutto rispetto.

In offerta a 169,90€, il POCO M6 è un'ottima opportunità per chi cerca un dispositivo performante e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da sfruttare al volo in questo periodo di lancio. Con la combinazione di una batteria longeva, un comparto fotografico sensazionale e un design curato, è la scelta ideale per chi desidera un telefono capace di soddisfare le esigenze quotidiane senza compromessi, risultando al contempo affidabile e versatile.

Vedi offerta su Amazon