WhatsApp sta lavorando su una nuova beta per il sistema operativo Android, continuando cosi ad implementare nuove feature all’interno dell’app, cercando di mantenerla sempre aggiornata e competitiva con i suoi concorrenti nell’ambito della messaggistica.

La nuova versione 2.23.8.4 di WhatsApp per Android lanciata tramite il programma Google Play Beta, integra una nuova interfaccia utente ottimizzata che implementa una barra di navigazione in basso, presto disponibile.

Secondo quanto comunicano gli sviluppatori, gli utenti richiedono da tempo una riprogettazione dell’interfaccia utente su Android, poiché ritengono che l’interfaccia utente attuale non risulti molto user-friendly e sia ormai obsoleta. Con questo aggiornamento sarà possibile navigare all’interno dell’app in modo più moderno ed intuitivo secondo le richieste della community, rendendo l’applicazione molto più simile all’attuale versione per iOS.

Fonte: WABetaInfo

Come potete vedere dallo screenshot, in basso nella schermata principale è presente la nuova barra di navigazione molto simile a quella già presente su iOS, anche se con alcune voci in meno che non sappiamo ancora se saranno implementate allo stesso modo della versione per dispositivi Apple. Grazie alla nuova barra, sarà molto più semplice per gli utenti Android navigare all’interno dell’app, specie nei casi in cui si utilizzano smartphone con un display al di sopra dei 6 pollici con una sola mano. Questo cambiamento inoltre, a detta degli sviluppatori, garantirebbe anche una certa coerenza tra le diverse piattaforme uniformando le caratteristiche dell’app, andando ad abbattere un eventuale confusione nel caso in cui un utente si dovesse ritrovare a migrare da un sistema operativo all’altro.

Negli ultimi tempi, sembra che gli sviluppatori si stiano impegnando particolarmente per portare sempre più nuove funzioni e migliorie all’interno della loro app, anche perché la concorrenza di Telegram è sempre più diretta e spietata.

Non sappiamo ancora quando sbarcherà sull’app store questa nuova interfaccia, dal momento che non è stato dichiarato un periodo di rilascio. Probabilmente vedremo questa nuova barra disponibile per tutti nel giro di poche settimane nel caso in cui non emergano particolari problemi nella versione beta.