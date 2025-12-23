Avatar di Ospite PvP_Scout #460 0
0
bella l'idea della preservazione però qui mi sembra più un modo per scaricare gratis tutto quanto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Andrea Maiellano 46
0
bella l'idea della preservazione però qui mi sembra più un modo per scaricare gratis tutto quanto
Esattamente. La preservazione è tutt'altra cosa e chi la fa ha permesso davvero di preservare opere che sarebbero già belle che perdute. Onestamente non credo che ci siano problemi a reperire l'ultimo disco dei Metallica, ma a quanto pare per Anna's Archive un cataclisma distruggerebbe tutto tranne i loro hard disk.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Hack Master #354 0
0
300TB di dati rubati e si chiamano volontari lol
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite DB Spy #304 0
0
Bella questa trovata dei titoli "duri".
L'articolista sembra confondere "legale" con "giusto".
Gli suggerirei di controllare termini come "lobby" e "lobbisti" negli USA e nella comunità europea, e di guardare alcune belle nazioni come la Cina, la Russia, il Venezuela, ecc. dotate di bellissime leggi, magari un po' illiberali.
O forse l'articolista pensa che le leggi siano fatte dagli dei, e vadano rispettate a prescindere "altrimenti chissà che fine farebbe la società"?
Magari quando hanno fatto la rivoluzione i francesi avevano un idea abbastanza chiara su "legale" e "giusto", e su che fine volevano per la loro società.
Sputare sentenze va bene per attirare click, ma non fa bene all'equilibrio dell'informazione, che dovrebbe essere il primo dovere di un giornalista.
Dovrebbe, appunto.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node Hero #391 0
0
Vita mea,mors tua.
Spotify si foxxa.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di orenove 27
0
dissento ma solo in parte. La pirateria può essere anche preservazione, sebbene si parta da un furto. Spotify non sarà danneggiata da quanto accaduto poichè nessuno o quasi nessuno si prenderà la briga di scaricare 300 terabyte di files per il bel gusto di disporre nel (nei) propri PC dello stesso archivio di Spotify. A che pro poi? Piantar su una nuova piattaforma di streaming audio sfruttabile gratuitamente o a prezzi molto ridotti rispetto a spotify? Il rischio, il lavoro svolto e la spesa necessaria non valgono la candela.
Sappiamo ora che online da qualche parte è in salvo, protetto da qualunque imprevisto una enorme collezione musicale. Fine.
Fra 50 anni, se spotify avrà chiuso i battenti (il che è probabile ma non sarà la pirateria la causa) mi farà piacere sapere che il suo archivio è ancora salvo e raggiungibile in qualche modo. Anche se non mi interessa, neppure lontanamente scaricarlo a mia volta.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.