La prima cover per Pixel 10 ci prepara al lancio del prossimo anno

Recentemente è stata diffusa un'immagine di una cover per il Google Pixel 10, la cui uscita è prevista solamente nella seconda metà del 2025, suggerendo che il design del nuovo modello base sarà molto simile a quello del Pixel 9.

La foto, condivisa dal noto leaker Sonny Dickson, mostra poche variazioni nella barra della fotocamera posteriore. Anche la forma con angoli arrotondati sembra rimanere invariata.

Ora, non è ovviamente da prendere per certa un'informazione in arrivo a così tanti mesi di distanza dal lancio della prossima linea di smartphone Google, ma se così fosse il Pixel 10 potrebbe ricalcare il design di successo che ha reso appetibile lo smartphone precedente ad una più vasta platea di persone.

Il Pixel 10 si annuncia come un dispositivo significativo per gli appassionati del marchio, essendo il primo a integrare il processore Tensor G5, progettato interamente da Google e soprannominato "laguna". Questo chipset sarà prodotto da TSMC attraverso il processo N3E di seconda generazione a 3nm, lo stesso utilizzato per realizzare i chipset A18 e A18 Pro degli iPhone 16 di quest'anno.

Parallelamente, si osserva un interessante mutamento nel panorama dei dispositivi mobili, perlomeno negli USA: le vendite dell'iPhone hanno mostrato una flessione da inizio settembre all'inizio di ottobre, periodo durante il quale la quota di mercato del Pixel ha invece registrato un notevole incremento. Nel terzo trimestre di quest'anno, Google ha venduto un numero record di smartphone a livello globale, superando tutti i precedenti record storici di vendita della linea Pixel.

Questo successo è attribuibile alle nuove funzionalità, miglioramenti prestazionali e al marketing più spinto che ha circondato il lancio dei Pixel. Nonostante ci sia ancora molto da fare per eguagliare giganti come Apple e Samsung, i Pixel 9 hanno definitivamente marcato una svolta per il brand, creando aspettative elevate per i successi futuri dei Pixel 10.