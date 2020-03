La sicurezza del vostro nuovo Galaxy S20 è una priorità? Spigen ha la soluzione

Se avete le mani di burro ma non volete rinunciare alla sicurezza dei vostri nuovi Galaxy S20, S20 Plus ed S20 Ultra le cover firmate Spigen sono la soluzione perfetta adattandosi come un guanto e proteggendo il telefono da cadute e graffi.

Con il lancio degli ultimi Galaxy S20 / Galaxy S20 Plus / Galaxy S20 Ultra, anche Spigen ha aggiornato la propria linea di prodotti i quali forniscono protezione, affidabilità e funzionalità avanzate grazie agli standard di protezione di grado militare certificati, che proteggono da ogni caduta senza rovninate il feeling tattile con una custodia troppo ingrombrante e fastidiosa. Con un design semplice ed esteticamente gradevole le custodie Spigen offrono le migliori funzionalità per il tuo Galaxy S20, esaltando le forme ed il grip originali dello smartphone.

Con queste premesse, Spigen centra l’obbiettivo senza colpire il portafoglio.

La protezione definitiva

Tough Armor è il grande classico di Spigen, la cover più popolare e famosa costruita per resiste e proteggere lo smartphone dalle cadute più violente.

La cover è stata sottoposta a test di livello militare, costruita con uno strato interno in TPU ed un guscio in policarbonato rigido. Grazie al supporto integrato permette la visione semplice e senza mani dei contenuti multimediali ed è estremamente resistene grazie allo strato esterno rigido che assorbe gli impatti. Con la protezione extra della Tough Armor, anche le cadute peggiori lasceranno intatto il tuo telefono.

Protezione con stile e robustezza

La cover Ultra Hybrid è perfetta per l’utilizzo quotidiano e offre una protezione ottimizzata con stile. Studiata per mantenere intatta l’estetica e la forma del telefono, questo modello è strutturato con una parte posteriore rigida in Policarbonato ed i bordi lungo l’intero del profilo in TPU. Il tuo smartphone rimarrà protetto e ammortizzato e non dovrai preoccuparti di eventuali perdite di colore del dispositivo. Compatibile sia con la ricarica wireless che con la carica inversa, è la cover perfetta per la vita di tutti i giorni.

Estetica elegante, protezione robusta

Non lasciarti ingannare dal design minimalista, Liquid Crystal, Liquid Air e Rugged Armor incarnano un design estetico moderno, unito alla protezione.

Liquid Crystal mantiene invariata l’estetica dello smartphone così come previsto dal produttore. Ogni angolo del telefono è preservato con l’Air Cushion Technology, mentre il TPU flessibile rappresenta una protezione adeguata per le cadute più frequenti. Se invece stai cercando un look più moderno e resistente, Liquid Air ha una finitura opaca in grado di resistere alle impronte. Con la sua colorazione nera ed una trama a diamante con scanalature che ne migliorano il grip, la cover consente una ricarica wireless senza interruzioni anche quando installata sul telefono.

Spigen utilizzava la fibra di carbonio sulle cover ancor prima che fosse di moda, ragione per il quale tale materiale leggero e duraturo trova uno spazio naturale nell’estetica della Rugged Armor, tra le cover più resistenti. Queste custodie sono dotate anch’esse della tecnologia Air Cushion Technology per il massimo assorbimento degli urti, e presentano un motivo a ragnatela interno per una maggiore resistenza, il tutto avvolto in un fantastico design multi-texture ispirato all’industria automobilistica.