Dall’ascesa nei primi anni 2000 a una caduta senza precedenti che ha portato al panorama degli smartphone come lo conosciamo oggi: la sorprendente parabola di BlackBerry nel mondo della telefonia diventerà ora un film.

La pellicola, intitolata anch’essa “BlackBerry“, ha concluso proprio in questi giorni la fase di produzione, rivela la testata Variety. Il film sarà diretto dal regista canadese Matt Johnson (Operation Avalanche, The Dirties), mentre il cast vedrà Jay Baruchel (This Is The End) e Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) nei panni dei soci fondatori Mike Lazaridis e Jim Balsillie.

“BlackBerry” adatterà sullo schermo il libro del 2015 “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry” di Sean Silcoff e Jacquie McNish (che potete acquistare su Amazon).

Il film approfondirà il rapporto tra i due fondatori in parallelo alla storia della compagnia Research In Motion. Fondata nel 1999, l’azienda produttrice dei device BlackBerry raggiunse un successo senza precedenti nei primi anni 2000, durante i quali il marchio arrivò a detenere il 40% dell’intero mercato della telefonia.

Progettati inizialmente per il business, nell’era degli SMS e dei primi servizi di messaggistica istantanea i dispositivi BlackBerry riuscirono infatti a conquistare una base d’utenza molto più ampia grazie al loro iconico formato perfetto per la digitazione rapida.

Si trattava tuttavia di un panorama molto diverso rispetto a quello attuale, destinato a cambiare per sempre: a partire dal 2007 il lancio del primo iPhone e l’entrata in campo di Android imposero al pubblico un nuovo modello di smartphone, del tutto diverso rispetto a quello proposto da BlackBerry.

“The once addictive lure of BlackBerry’s miniature keyboard and secure e-mail and message services was now being eclipsed by touch-screen iPhones and Androids that put Angry Birds games and YouTube videos into people’s palms. Nearly 1 billion people—a third of the world’s population—owned smartphones, devices that hadn’t existed a decade earlier“.

Il supporto al sistema operativo BlackBerry si è concluso a dicembre 2019, mentre la compagnia OnwardMobility, l’ultima ad aver acquisito il marchio dopo TLC, ha confermato a inizio 2022 che non produrrà smartphone a marchio BlackBerry.

Autore della foto proveniente da 123RF: vrej