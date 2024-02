Nuova bastonata per Apple: antitrust indaga sulle web app non funzionanti in UE

Nessuna pace per Apple, la quale sembra in procinto di affrontare un'indagine dell'antitrust a seguito della decisione di bloccare le web app in Europa. I primi segnali di questa mossa sono stati individuati in iOS 17.4 e la società ha successivamente confermato e spiegato i motivi dietro a questa decisione.

Apple sostiene di aver adottato questa misura per conformarsi alla legislazione antitrust, ma c'è la possibilità che ciò porti a una nuova indagine, sempre da parte dell'antitrust, contro l'azienda di Cupertino.

Inizialmente, quando l'iPhone è stato lanciato nel lontano 2007, le progressive web app erano l'unico modo per gli sviluppatori di terze parti di lanciare un'app. Steve Jobs, co-fondatore di Apple, elogiò le virtù di queste web app, sottolineando che potevano integrarsi perfettamente con i servizi dell'iPhone. Tuttavia, la situazione è cambiata rapidamente quando si è optato per le app native.

Recentemente, Apple ha bloccato l'uso delle web app in Europa, dichiarando che ciò era necessario per conformarsi al Digital Markets Act (DMA). Una parte di questo atto stabilisce che Apple non può più imporre l'uso di WebKit per i browser concorrenti. Apple interpreta questa disposizione anche come la necessità di bloccare le web app, poiché utilizzano WebKit per impostazione predefinita.

Tuttavia, non tutti sono convinti delle motivazioni di Apple, con alcune voci che suggeriscono che l'azienda potrebbe voler fare tutto il possibile per punire l'Unione Europea per il DMA.

Secondo il Financial Times, la società ora potrebbe affrontare un'indagine su questa decisione da parte delle autorità antitrust dell'Unione Europea.

L'UE ha avviato i primi passi verso un'indagine formale su Apple riguardo alla decisione di bloccare alcune applicazioni che aggirano il suo App Store. Bruxelles sta intensificando la sua attenzione sulla società riguardo alle pratiche commerciali legate all'iPhone.

I regolatori della concorrenza dell'UE hanno inviato domande agli sviluppatori la scorsa settimana per valutare l'impatto della decisione di Apple di disabilitare le "progressive web apps" nell'UE, un passo che potrebbe precedere un'indagine più approfondita.

Apple ha rifiutato di commentare direttamente ma ha indicato una precedente dichiarazione in cui afferma che si aspetta che questo cambiamento influenzi un numero limitato di utenti e che dispiace per l'impatto che potrebbe avere sugli sviluppatori di web app e i loro utenti.