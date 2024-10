L'Apple Vision economico non sarà poi così "economico"

Apple si prepara a lanciare una versione più economica del visore Vision Pro già nel 2025, secondo quanto riportato da Mark Gurman su Bloomberg. Il nuovo dispositivo dovrebbe costare circa 2000 dollari, rispetto ai 3499 dollari del modello attuale.

L'azienda di Cupertino sembra accelerare lo sviluppo di questa versione più accessibile, probabilmente per rendere la tecnologia di spatial computing alla portata di un pubblico più ampio. Secondo Gurman, il visore economico avrà probabilmente un processore meno potente e materiali più economici rispetto al Vision Pro. Certo è però che a 2000 dollari non può ancora essere considerato economico, specialmente se si pensa al fatto che meta Quest 3 costa 550 euro in versione 512GB, praticamente un quarto.

Si ipotizza che il nuovo visore userà un chip della serie A, come l'A18 Pro, al posto dell'attuale M2. La scocca potrebbe includere più componenti in plastica anziché essere interamente in alluminio e vetro.

Il nuovo modello dovrebbe inoltre rinunciare alla funzione EyeSight, che permette di visualizzare gli occhi dell'utente all'esterno del visore tramite un display lenticolare. La tecnologia è molto costosa da implementare e, seppur interessante, non sembra aver riscontrato particolare successo nemmeno tra i possessori di Vision Pro.

Apple si aspetta che la versione economica del visore venda il doppio rispetto al Vision Pro, anche se non vengono fornite stime precise. Nel frattempo, lo sviluppo del Vision Pro 2 prosegue, con un lancio previsto per il 2026 e un chipset più potente.