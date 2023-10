BMW avverte: non caricate iPhone 15 con le nuove auto

Aggiornamento del 30/10/2023: Come confermato da Heise, BMW ha dichiarato di essere al lavoro su un'analisi tecnica, apparentemente in collaborazione con Apple. Allo stesso tempo, il servizio clienti BMW consiglia ai proprietari di iPhone 15 di evitare la ricarica wireless nella loro BMW o di utilizzare il cavo di ricarica. Allo stesso tempo, ai tecnici certificati Apple è stato detto di utilizzare il software Apple Service Toolkit 2 per far funzionare nuovamente il chip NFC. Se non dovesse funzionare, lo smartphone dovrà essere aperto per poter riparare o sostituire l'hardware.

Numerosi proprietari di BMW hanno lamentato problemi con il chip NFC dei loro iPhone 15, segnalando che tale caratteristica smette di funzionare correttamente dopo che l'iPhone è stato ricaricato con il pad di ricarica wireless presente nelle vetture.

Questo problema è stato ampiamente discusso su forum come quelli MacRumors e su social media come X (ex Twitter). Gli utenti colpiti riportano che l'iPhone si blocca su una schermata bianca e il chip NFC smette di funzionare dopo il riavvio del dispositivo.

Il chip NFC all'interno dell'iPhone è responsabile di funzioni cruciali come Apple Pay e le chiavi digitali per l'automobile. Gli utenti interessati ricevono un messaggio di errore "Impossibile configurare Apple Pay" nell'app Wallet e, al momento, sembra non ci sia una soluzione definitiva al problema. Alcuni clienti hanno riferito che Apple ha sostituito il loro iPhone dopo aver confermato il malfunzionamento del chip NFC, ma il nuovo dispositivo è soggetto allo stesso problema, quindi al momento non esiste una soluzione permanente.

Sebbene le lamentele finora siano arrivate da utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, è possibile che anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus siano interessati dal problema. Di conseguenza, tutti i proprietari di un prodotto della serie iPhone 15 dovrebbero prestare attenzione finché questa situazione non sarà risolta.

Attualmente, non è ancora chiaro quale sia la causa specifica di questo problema, quanti clienti siano effettivamente interessati e quali modelli di BMW siano coinvolti.

Questo problema di compatibilità tra iPhone 15 e BMW rappresenta una sfida per gli utenti, poiché il chip NFC è essenziale per numerose funzionalità chiave del dispositivo. In attesa di una dichiarazione ufficiale da parte di Apple o di BMW, è importante che i proprietari di questi dispositivi siano al corrente del problema e prendano le precauzioni necessarie.