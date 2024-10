Se hai paura di perdere lo smartphone nel WC di un aereo, guarda questo video

Un membro dell'equipaggio di American Airlines, Ally Case, ha recentemente raccontato ai suoi 160.000 follower su TikTok come il suo smartphone, un iPhone 15 Pro, sia sopravvissuto a una caduta accidentale nel water di un aereo. Il dispositivo è rimasto bloccato nel WC perché troppo grande per essere risucchiato dallo scarico, nonostante il rumore inquietante della toilette in azione.

"La buona notizia è che non perderai il tuo smartphone, la cattiva è che fa comunque schifo", ha commentato Case.

Questo incidente solleva questioni importanti riguardo la sicurezza degli oggetti personali in ambienti ristretti come i bagni degli aerei. Non è raro che passeggeri si trovino a gestire situazioni simili, dovendo fare attenzione a non far cadere oggetti preziosi in luoghi inadatti. Case ha condiviso i passaggi seguiti per disinfettare il suo smartphone, utilizzando acqua e sapone, Windex e disinfettanti, insistendo sulla necessità di pulire "come una matta" il dispositivo.

Nonostante il lavoro di disinfezione profonda, la "maniaca della pulizia" ha espresso il disgusto residuo per l'accaduto, tanto da considerare l'acquisto di un nuovo smartphone.

C'è però da dire che la storia sarebbe probabilmente andata in modo molto diverso se invece di un iPhone 15 Pro l'assistente di volo avesse avuto un iPhone 13 Mini. Il trend di aumento della dimensione dei display degli smartphone ha salvato Case dal rimanere senza il suo amato iPhone.

Per prevenire situazioni del genere, sarebbe utile considerare precauzioni aggiuntive, come tasche più sicure o cover anti scivolo. L'aneddoto di Case serve come promemoria per essere più attenti quando si utilizzano dispositivi elettronici in ambienti pubblici confinati, specialmente durante i viaggi aerei. Vi lasciamo al video qui di seguito:

Fonte immagine di copertina: PhoneArena