Le nuove immagini del gemello di OnePlus Open 2 vi faranno restare a bocca aperta

Negli ultimi anni, uno dei principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione degli smartphone pieghevoli è stato lo spessore. I primi modelli, infatti, erano spesso ingombranti e pesanti, un fattore che ne ha limitato l'appeal per molti utenti. Tuttavia, i produttori hanno lavorato intensamente per risolvere questo problema e, stando alle ultime indiscrezioni, OPPO e OnePlus sono pronte a presentare due dispositivi che rappresentano un vero e proprio passo avanti in termini di design e ingegnerizzazione.

Recentemente, sono state diffuse su Weibo, il popolare social network cinese, alcune immagini inedite del prossimo OPPO Find N5, che servirà da base per il OnePlus Open 2. Le immagini sono a dir poco sorprendenti e mostrano un dispositivo che, quando aperto, è spesso solo la metà di un iPhone e appena lo spessore di quattro carte di credito o due monete da 25 centesimi di dollaro sovrapposte. Si stima che lo spessore del dispositivo si aggiri intorno ai 3,5-4mm, un valore che supera il record attuale di 4,35 mm detenuto dall'Honor Magic V3.

Ciò che rende ancora più impressionante questo risultato è che il dispositivo, stando alle immagini, è appena più spesso della porta USB-C. In un post tradotto, Zhou Yibao di OPPO ha affermato che la porta di ricarica rappresenta attualmente il limite fisico per quanto riguarda la sottigliezza del dispositivo, sottolineando come: "La sottigliezza non è il limite del Find N5, ma lo è la porta di ricarica".

Le immagini mostrano una serie di confronti che lasciano senza parole, evidenziando quanto sia sottile il Find N5 rispetto ad altri oggetti di uso comune. Nonostante le dimensioni estremamente ridotte, si vocifera che il dispositivo avrà una batteria di circa il 20% più capiente rispetto al suo predecessore, OnePlus Open/OPPO Find N3, come confermato anche da precedenti leak.

Questa combinazione di sottigliezza estrema e una batteria di dimensioni maggiori rappresenta un notevole traguardo tecnologico, dimostrando gli enormi progressi compiuti nel campo della miniaturizzazione dei componenti e dell'efficienza energetica.

Il post su Weibo conferma inoltre che il lancio del Find N5 è previsto per febbraio, in linea con le precedenti indiscrezioni. È probabile che il OnePlus Open 2, basato sul medesimo hardware, seguirà a breve distanza. Un possibile palcoscenico per il lancio del nuovo pieghevole di OnePlus potrebbe essere il Mobile World Congress (MWC), che si terrà nella prima settimana di marzo.

Pete Lau, CEO di OnePlus, ha recentemente dichiarato che l'Open 2 sarà il "pieghevole a libro più sottile al mondo". Se le immagini e le indiscrezioni si riveleranno veritiere, questa affermazione non sembra affatto esagerata.

Si tratta di un segnale forte per il mercato e per i consumatori: i pieghevoli stanno diventando sempre più maturi e raffinati, e la loro adozione potrebbe accelerare notevolmente nei prossimi anni. La sfida per OPPO e OnePlus sarà ora quella di mantenere le promesse e di offrire due prodotti all'altezza delle aspettative, con un prezzo competitivo e un'esperienza utente all'avanguardia.

Il 2024 si preannuncia dunque come un anno cruciale per il futuro dei foldable, e OPPO Find N5 e OnePlus Open 2 potrebbero essere i protagonisti di una vera e propria rivoluzione nel settore.