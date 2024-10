OnePlus Open 2 è più vicino di quanto si pensasse, ecco quando potrebbe arrivare

L'atteso smartphone pieghevole OPPO Find N5, che dovrebbe essere conosciuto sui mercati globali come OnePlus Open 2, verrà lanciato nel primo trimestre del 2025. Questa previsione arriva direttamente da un noto leaker, conosciuto come Rodent950, che ha condiviso dettagli rilevanti tramite X (Twitter).

L'informazione non solo conferma la finestra di lancio per il nuovo dispositivo ma rivela anche retroscena interessanti sulle scelte progettuali adottate da OPPO. In particolare, è stato testato l'utilizzo di un sistema quad-camera dal Find X8 Ultra, successivamente scartato a favore del mantenimento della configurazione a tripla fotocamera attualmente in uso.

Chi sperava in una rivoluzione nel comparto fotografico potrebbe rimanere quindi deluso, dato che l'adozione del sistema quad-camera avrebbe potenzialmente ingrandito e appesantito il modulo fotocamera. Il OnePlus Open, modello dello scorso anno, era infatti noto per la sua eccellente qualità fotografica in ambito foldable, includendo una camera periscopica da 64MP con zoom 3x. OPPO sembra quindi puntare sulla continuità e sull'affidabilità del sistema che ha già riscosso successo.

Le specifiche includeranno un chipset Snapdragon 8 Gen 4, uno spessore inferiore ai 10mm, e resistenza all'acqua

Oltre alle specifiche della fotocamera, sono trapelate altre caratteristiche del Find N5, che comprendono un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, un corpo con uno spessore al di sotto dei 10mm, una fotocamera principale da 50MP, uno slider per la selezione della modalità di notifica e certificazione di resistenza all'acqua.

Queste anticipazioni non solo arricchiscono l'attesa per il nuovo dispositivo ma aggiungono anche un contesto interessante alle strategie di OPPO e OnePlus sul mercato degli smartphone pieghevoli, un settore in crescita e di forte interesse tecnologico. Nel frattempo, gli appassionati e gli analisti del settore rimarranno in attesa di ulteriori conferme e dettagli nei prossimi mesi, in vista del lancio ufficiale previsto per il 2025.