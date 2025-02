OnePlus frena sui pieghevoli, niente Open 2 nel 2025

OnePlus ha smorzato le aspettative degli appassionati di smartphone pieghevoli, annunciando ufficialmente che non lancerà un successore del suo acclamato OnePlus Open nel 2025. La notizia, diffusa tramite un post sul forum della community dell'azienda, ha colto di sorpresa molti, soprattutto alla luce delle recenti indiscrezioni riguardanti il lancio imminente dell'Oppo Find N5, che si pensava potesse essere la base per il futuro OnePlus Open 2 in Occidente.

Vale Gu, Product Manager del OnePlus Open, ha spiegato che l'azienda ha deciso di "riconsiderare la tempistica e i prossimi passi nei dispositivi pieghevoli", concludendo che il 2025 non è il momento giusto per lanciare un nuovo modello. Il post di Gu fa specifico riferimento all'entusiasmo generato dal Find N5 e alla potenziale uscita dell'Open 2, sottolineando l'intenzione di OnePlus di voler gestire le aspettative del pubblico.

Nonostante la delusione per l'assenza di un nuovo pieghevole nel breve termine, OnePlus ha voluto rassicurare i fan: l'azienda non ha intenzione di abbandonare completamente il settore. Gu ha infatti precisato che OnePlus prevede di utilizzare i progressi tecnologici compiuti da Oppo con il Find N5 in un futuro prodotto.

Tuttavia, questa promessa lascia aperte molte incognite. Il OnePlus Open originale è stato lanciato nell'ottobre 2023, il che significa che, nella migliore delle ipotesi, ci saranno almeno due anni di intervallo tra il primo modello e un eventuale successore nel 2026 o oltre. Questo ritardo potrebbe costare caro a OnePlus, in un mercato in rapida evoluzione dove la concorrenza è sempre più agguerrita. Si vocifera, ad esempio, che Samsung sia pronta a lanciare un pieghevole spesso meno di 10mm già quest'estate, mentre Google dovrebbe presentare il successore del Pixel Fold tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Qualsiasi vantaggio tecnologico o di design che OnePlus aveva accumulato con il primo Open rischia quindi di essere eroso.

In un tentativo di placare le preoccupazioni degli attuali possessori del OnePlus Open, l'azienda ha garantito che il supporto per il dispositivo non subirà modifiche. Il OnePlus Open rimane in vendita attraverso i canali ufficiali dell'azienda e, in assenza di un nuovo prodotto a sostituirlo, è improbabile che questa situazione cambi a breve.

L'azienda si trova ora a dover affrontare una sfida importante: mantenere viva l'attenzione e la fiducia dei consumatori in un segmento di mercato altamente competitivo e in continua evoluzione. Il successo del OnePlus Open originale aveva dimostrato che l'azienda era in grado di competere con i giganti del settore, ma il ritardo nell'introdurre un nuovo modello potrebbe compromettere questo slancio.

Per gli appassionati di OxygenOS, il sistema operativo di OnePlus, l'azienda suggerisce il OnePlus 13 come alternativa, pur non essendo un pieghevole. Questo dispositivo include la stessa funzionalità multitasking "Open Canvas" introdotta con il primo (e per ora unico) pieghevole del marchio.

Per ora, i fan dovranno accontentarsi del OnePlus Open originale o guardare alla concorrenza per le ultime novità nel mondo degli smartphone pieghevoli. La decisione di posticipare crea un vuoto nel portafoglio prodotti di OnePlus, specialmente considerando la crescente popolarità e l'evoluzione tecnologica dei dispositivi pieghevoli. Il mercato, intanto, non aspetta.