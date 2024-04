Le nuove Nothing ear avranno un tocco di colore in più

Le nuove cuffie Nothing Ear e Ear(a) sono pronte per fare il loro debutto sul mercato il 18 aprile. Con specifiche interessanti e un design trasparente che continua la tradizione distintiva di Nothing, queste cuffie prometteranno di offrire un'esperienza sonora di livello.

Le cuffie Nothing Ear saranno il seguito del popolare modello Ear (2) e presenteranno un design elegante disponibile sia in nero che in giallo. Con la caratteristica trasparenza degli auricolari, la versione gialla offrirà una visione ancora più nitida della tecnologia all'interno. Dotate di riduzione attiva del rumore e connessione dual.

Ma le novità non finiscono qui. Le cuffie Nothing Ear vanteranno anche una durata della batteria notevole: fino a 7,5 ore con una singola carica e fino a 33 ore con il case di ricarica incluso. Inoltre, la ricarica rapida consentirà agli utenti di ottenere 10 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Il prezzo previsto sarà di circa 150 euro.

Dall'altra parte, le cuffie Nothing Ear(a) offriranno un'opzione più economica con prestazioni comunque buone. Con un prezzo di circa 100 euro, queste cuffie saranno impermeabili fino a IP54 e offriranno fino a 8 ore di riproduzione continua con ANC disattivato.

Un aspetto distintivo di entrambi i modelli sarà il loro design trasparente, che offrirà una visione unica della tecnologia all'interno. Inoltre, con la possibilità di personalizzare le impostazioni ANC tra cancellazione del rumore, trasparenza e off, gli utenti potranno adattare l'esperienza di ascolto alle proprie preferenze personali.