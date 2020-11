Le offerte fibra per il Bonus Internet e Pc

Il piano Bonus Internet e PC promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e gestito da Infratel Italia al fine di accelerare l’utilizzo della banda ultralarga nel Paese ha preso ufficialmente il via il 9 novembre. Abbiamo spiegato in un articolo dedicato, tutto ciò che c’è da sapere per accedere al bonus di 500 euro che permette di attivare una connessione Internet di almeno 30 Mbps e acquistare un tablet o un PC.

Per poter utilizzare il bonus per la connettività ad internet, è necessario partire da una connessione esistente inferiore ai 30Mbps e bisognerà passare al contratto più veloce disponibile nella propria zona, FWA, FTTC o FFTH in base alla disponibilità. La linea dovrà essere mantenuta attiva almeno per 12 mesi.

Scopriamo ora quali sono le offerte proposte dai vari operatori che hanno deciso di aderire al piano Voucher. Continueremo a mantenere aggiornato l’articolo man mano che anche altri provider entreranno a far parte degli operatori accreditati da Infratel e proporranno le proprie offerte.

TIM

L’offerta di Tim si chiama “Super Voucher” e ha un costo di 19,90 euro al mese per i primi 20 mesi (successivamente passa a 29,90 euro mensili). Non è previsto nessun costo di attivazione e include:

Connessione illimitata fino a 1 Gbps

Modem Hub+ con Wi-Fi 6

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili.

Per l’acquisto contestuale di un tablet o PC, Tim offre:

Tablet Samsung S6 Lite WiFi (a soli 29,90 euro anziché 329,90 euro)

(a soli 29,90 euro anziché 329,90 euro) PC Onda Oliver Plus 15.6″ (a soli 99,90 euro anziché 399,90 euro).

» Clicca qui per scoprire e attivare TIM Super Voucher

Vodafone

L’offerta di Vodafone per il piano voucher ha un costo di 19,90 euro al mese per 24 mesi anziché 29,90 euro mensili. Non è previsto nessun costo di attivazione e include:

Connessione illimitata fino a 1 Gbps

Modem Vodafone Station (con Wi-Fi 6 per i clienti FTTH)

Come indicato dal piano ministeriale, poi, è previsto l’acquisto contestuale del tablet Galaxy Tab S6 Lite (siamo in attesa di conoscere il prezzo scontato a carico del cliente).

A questa pagina è possibile inserire i propri dati per conoscere tutti i dettagli relativi al bonus.

» Clicca qui per attivare l’offerta Vodafone

WindTre

WindTre propone Super Fibra e offre due possibilità:

7,31 euro al mese per 12 mesi (poi 28,98 euro mensili) prendendo contestualmente il tablet Lenovo M10 Plus senza alcun costo aggiuntivo 12,31 euro al mese per 12 mesi (poi 28,98 euro) acquistando contestualmente il tablet Galaxy Tab S6 Lite a soli 159,90 euro

In entrambi i casi, non c’è alcun costo di attivazione e sono previsti:

Connessione illimitata fino a 1 Gbps

12 mesi di Amazon Prime Video

Modem

A questa pagina è possibile inserire i propri dati per conoscere tutti i dettagli relativi al bonus.

» Clicca qui per attivare l’offerta WindTre

Tiscali

L’offerta di Tiscali si chiama “Ultrainternet Fibra Voucher” e ha un costo di 9,95 euro al mese (anziché 27.95 euro) per i primi 12 mesi. Non è previsto nessun costo di attivazione e include:

Connessione illimitata fino a 1 Gbps

Modem

2 mesi di Infinity

Per avere chiamate illimitate bisogna aggiungere altri 2 euro mensili, quindi 11,95 euro.

Queste tariffe danno diritto a ricevere il tablet Huawei MatePad 10.4”.

» Clicca qui per scoprire e attivare Tiscali Ultrainternet Fibra Voucher

Fastweb

Fastweb non ha ancora comunicato i dettagli della propria offerta ma è attiva una sezione dedicata sul proprio sito, raggiungibile a questo link, in cui potrete inserire i vostri dati per essere ricontattati da un operatore.