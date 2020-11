Bonus PC e internet: fino a 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer

Il ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano aveva annunciato nei mesi scorsi l’arrivo di un nuovo bonus per le famiglie italiane dedicato all’acquisto di un nuovo PC, tablet o per dotarsi di una connessione internet. Il bonus è di massimo 500 euro ed è finalmente disponibile dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La fase operativa inizierà il 9 novembre, con Infratel che approverà le offerte predisposte dai vari operatori di rete a partire dal 7 novembre.

L’arrivo del bonus era inizialmente stato confermato dal ministro Pisano al Corriere della Sera, ora tale agevolazione è finalmente stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale rendendola di fatto disponibile. L’approvazione arrivata dalla Commissione Europea ha dato il via libera all’emissione degli sconti riconoscendo “la legittimità del regime di aiuto” per le famiglie italiane a basso reddito.

Il bonus PC 2020 è stato annunciato in un momento storico difficile. Le scuole sono ormai riaperte e, per quegli studenti che non possono rientrare in sede a causa della pandemia di Covid-19 ancora in corso oppure che hanno la possibilità di sfruttare la didattica a distanza, questo nuovo bonus PC può tornare utile per potersi attrezzare nel migliore dei modi. Anche il lavoro da casa fa parte ormai della nuova normalità e poter disporre del bonus computer per l’acquisto di un nuovo prodotto potrebbe permettere a molte famiglie di non dover lottare per l’utilizzo di quello che, tante volte, è l’unico PC presente in casa.

Questo bonus tablet e PC è primo passo del piano destinato a promuovere la domanda di servizi di connettività in tutto il Paese, messo in atto dal Comitato banda larga presieduto dal ministro stesso, e prevede un fondo complessivo di 1 miliardo e 150 milioni di euro da destinare in contributi a favore di famiglie e imprese. L’acquisto di un PC o un tablet è dunque comunque sottoposto alla sottoscrizione di un contratto di connettività per la banda larga.

“Dobbiamo mirare all’indipendenza tecnologica nei confronti dell’estero, a preservare la nostra sovranità digitale, ma dobbiamo muoverci in un’ottica europea rispettando un quadro di regole che ci permetta di preservare la privacy di tutti i nostri dati e ci protegga dal rischio di intrusioni esterne” ha precisato la Pisano. “L’Europa e noi al suo interno siamo in ritardo nello sviluppo di cloud che reggano la competizione con quelli extraeuropei”.

A gestire le richieste sarà Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico e parte del gruppo Invitalia, che sta predisponendo la piattaforma dedicata al bonus PC. Non sono i singoli utenti che dovranno effettuare direttamente la richiesta ad Infratel ma saranno gli operatori di rete. Per ricevere il bonus sarà infatti necessario aderire ad una delle offerte dedicate proposte dai vari operatori di rete che inoltreranno poi la richiesta del bonus ad Infratel.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus?

Gli unici requisiti che daranno accesso al bonus di massimo 500 euro per l’acquisto di un nuovo PC, tablet e accedere a servizi di connettività sono:

Avere un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) inferiore a 20 mila euro

(Indicatore Situazione Economica Equivalente) Disporre dell’Identità Digitale SPID, erogata da uno dei 9 gestori abilitati

Potranno accedere al bonus sia famiglie che singoli individui. Per richiedere il calcolo del proprio ISEE è necessario effettuare una richiesta al proprio CAF di zona che effettuerà la procedura gratuitamente. È possibile effettuare una simulazione di calcolo su questa pagina.

È inoltra da ricordare che in alcune regioni non sarà possibile per tutti richiedere il bonus. Il sito Infratel ha pubblicato dei file excel contenenti l’elenco di comuni che possono aderire all’iniziativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana.

Quali connessioni ad internet sarà possibile pagare con il bonus?

Le informazioni riguardanti i requisiti di rete necessari e quale tipo di connessione sarà possibile pagare sfruttando il bonus in questione sono state confermate ufficialmente. Per poter utilizzare il bonus per la connettività ad internet sarà necessario partire da una connessione esistente inferiore ai 30Mbps e bisognerà passare al contratto più veloce disponibile nella propria zona, FWA, FTTC o FFTH in base alla disponibilità. La linea dovrà essere mantenuta attiva per 12 mesi.

Per velocità massima disponibile non si intende la velocità effettiva, che può variare e fluttuare in base alle condizioni momentanee della rete, ma della velocità massima raggiungibile secondo contratto con l’ISP scelto. Non sarà possibile utilizzare il bonus per connettività offerta dagli operatori di rete di telefonia mobile: niente 4G o 5G insomma.

Allo stato attuale Infratel ha fornito la seguente lista di operatori accreditati all’erogazione di offerte comprensive del bonus:

Ax3 Holding S.r.l.

Bbbell S.p.a.

Caligiuri Roberto

Cilento Tlc Srls

Fastnet – S.p.a.

Fly Network Srl

Global Com Basilicata S.r.l.

Heronet Srls

Informatica System S.r.l.

Intercom Srl

Interfibra S.r.l.

Isiline Srl

Macrotel Italia Srl

Medi@net Srl

Mediatelco Srl

Nexim Italia Srl

Noinet S.c.r.l.

Sicilink S.r.l.s.

Sinergia Telecomunication Srl

Speednet Srl

Springo Srl

Techdigital Di Angelastri Giuseppe

Telecom Italia Spa

Tiscali Italia S.p.a.

Quali dispositivi si potranno acquistare?

Non sono ancora state fornite indicazioni specifiche riguardo i dispositivi che si potranno acquistare con il bonus, se non genericamente che si tratterà di tablet e PC. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni da parte del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), vi lascio alle nostre guide d’acquisto dedicate ai prodotti in questione: