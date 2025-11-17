Le offerte HONOR continuano: ecco i best seller del Black Friday

Siamo finalmente entrati nel cuore del periodo più intenso del Black Friday 2025. HONOR, consapevole dell’interesse generato dalle sue promozioni, ha deciso di confermare tutte le offerte che vi avevamo anticipato nella nostra precedente news. Smartphone, tablet e PC continuano quindi a essere disponibili ai prezzi già comunicati, senza alcuna variazione.

Che siate indecisi o che vogliate pianificare i vostri acquisti, questo è il momento ideale per approfittare di sconti su dispositivi top di gamma, bundle completi e prodotti di fascia media, tutti pensati per soddisfare esigenze diverse, dal lavoro allo studio fino all’intrattenimento.

Smartphone HONOR in offerta

Magic V5 è l’ultimo smartphone pieghevole di HONOR, progettato per chi cerca tecnologia all’avanguardia e design elegante. Il suo display pieghevole AMOLED offre una visualizzazione ampia e immersiva, ideale per guardare video, giocare o lavorare su più app contemporaneamente. La qualità costruttiva è premium, con materiali resistenti e finiture curate nei minimi dettagli.

Dal punto di vista delle prestazioni, Magic V5 monta un processore potente e una memoria RAM generosa, garantendo fluidità anche nelle applicazioni più complesse e nei giochi più pesanti. La fotocamera multi-lens è perfetta per chi vuole scattare foto e video di qualità, anche in condizioni di luce sfavorevole.

Prezzo Black Friday: da 1.999€ a 1.699€

Chi dovrebbe acquistarlo? Utenti con budget elevato e appassionati di tecnologia che vogliono un telefono versatile e all’avanguardia. Ideale per chi usa lo smartphone per lavoro, streaming, gaming e multitasking. Questo modello è perfetto anche per chi vuole distinguersi con un design unico.

Magic7 Pro è uno smartphone di fascia alta che punta su potenza e fotografia. Con un display AMOLED ad alta risoluzione e una frequenza di aggiornamento elevata, garantisce immagini nitide e fluide, perfette per gaming e multimedialità. La fotocamera consente scatti di qualità TOP e video in 4K, ideale per chi ama condividere contenuti sui social o produrre video davvero di alta qualità.

Le prestazioni sono supportate da un processore di ultima generazione e da una batteria che assicura autonomia per tutta la giornata, anche con un utilizzo intenso. Il design elegante e le finiture premium rendono Magic7 Pro un telefono bello da vedere e comodo da usare.

Prezzo Black Friday: da 1.299€ a 799€

Chi dovrebbe acquistarlo? Utenti che vogliono uno smartphone potente, con eccellenti capacità fotografiche e multimediali, senza spendere cifre da flagship assoluto. Perfetto per creator e gamer!

HONOR 400 Pro è uno smartphone di fascia media che unisce qualità e convenienza. Lo schermo luminoso e il comparto fotografico versatile lo rendono perfetto per chi vuole scattare foto di qualità senza arrivare a spendere le tipiche cifre di un top di gamma. La batteria garantisce autonomia per tutta la giornata, e il sistema operativo è ottimizzato per una navigazione fluida.

Questo modello è ideale anche per il multitasking leggero, social media e streaming. La costruzione è solida e moderna, con un design curato e materiali piacevoli al tatto.

Prezzo Black Friday: da 799€ a 549€

Chi dovrebbe acquistarlo? Utenti che cercano uno smartphone affidabile e funzionale per uso quotidiano, senza rinunciare a design e prestazioni. Perfetto per utenti giovani o per chi vuole un telefono completo a prezzo accessibile.

HONOR 400 è la proposta più economica della gamma, pensata per chi vuole un modello moderno e funzionale. Nonostante il prezzo contenuto, offre un display chiaro e luminoso, prestazioni adeguate e fotocamere di buona qualità per l’uso quotidiano.

È ideale per chi naviga sui social, guarda video e chatta, senza necessità di funzioni avanzate come la gestione di giochi pesanti o editing video. La batteria è sufficiente per una giornata di utilizzo normale.

Prezzo Black Friday: da 499€ a 349€

Chi dovrebbe acquistarlo? Anche in questo caso, il target sono giovani utenti o chi cerca un telefono semplice e affidabile senza spendere troppo. Perfetto come primo smartphone o come device secondario.

Tablet e PC HONOR in offerta

MagicPad 2 è un tablet versatile con display ad alta definizione, ideale per chi cerca un modello per lavoro, studio e intrattenimento. Grazie alla sua potenza e leggerezza, è perfetto per leggere, guardare video e usare applicazioni professionali come suite Office o app creative.

La batteria dura a lungo, consentendo un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti, e il sistema operativo ottimizzato garantisce fluidità e stabilità. È adatto anche per il multitasking, grazie alla gestione efficiente delle app in background.

Prezzo Black Friday: da 599€ a 449€

Chi dovrebbe acquistarlo? Utenti che cercano un tablet potente e affidabile per lavoro, studio e intrattenimento. Perfetto per chi vuole sostituire un laptop leggero con un dispositivo più versatile.

Pad 10 è un tablet compatto e leggero, pensato per chi desidera portabilità senza rinunciare alle funzionalità essenziali. Perfetto per leggere, navigare e guardare video in mobilità, è facile da usare e trasportare in borsa o nello zaino.

Nonostante le dimensioni ridotte, offre una buona autonomia e prestazioni adeguate per attività quotidiane. La qualità costruttiva è buona e il design semplice lo rende adatto a tutte le età.

Prezzo Black Friday: da 349€ a 249€

Chi dovrebbe acquistarlo? Studenti o chi vuole un tablet pratico per viaggi, studio o svago leggero. Ottimo come dispositivo secondario o regalo tecnologico economico.

Magicbook Art 14 è un laptop elegante e potente, ideale per lavoro, studio e creatività. Con display ad alta risoluzione, tastiera retroilluminata e prestazioni elevate, è perfetto per chi lavora con grafica, video o applicazioni professionali.

La portabilità è un punto forte! Leggero e sottile, può essere portato ovunque senza problemi. La batteria garantisce autonomia per tutta la giornata lavorativa e le prestazioni rimangono costanti anche con programmi esigenti.

Prezzo Black Friday: da 1.699€ a 1.099€

Chi dovrebbe acquistarlo? Utenti creativi che vogliono un laptop potente, elegante e portatile. Perfetto per chi desidera combinare performance e design in un unico dispositivo.

Il bundle con HONOR 400 Smart è pensato per chi vuole un’esperienza completa. Include:

HONOR 400 Smart

Pad X8a

Earbuds X7 Lite

Caricatore da 66W

Questo pacchetto offre tutto il necessario per lavoro, studio e intrattenimento, con un notevole risparmio rispetto all’acquisto dei singoli prodotti.

Prezzo Black Friday: da 409€ a 259€

Chi dovrebbe acquistarlo? Chi cerca un pacchetto completo di smartphone, tablet e accessori. Perfetto per famiglie, studenti o chi vuole rinnovare tutti i propri dispositivi HONOR in un solo acquisto.

A Natale ci saranno sconti migliori?

Se ti stai chiedendo se queste offerte HONOR torneranno a Natale, la situazione è leggermente diversa rispetto al Black Friday. Storicamente, il Black Friday rappresenta il momento migliore dell’anno per risparmiare, con sconti particolarmente aggressivi su smartphone, tablet e PC. Durante il periodo natalizio, le promozioni tendono a concentrarsi su bundle regalo o modelli di fascia media, mentre i top di gamma raramente raggiungono gli stessi ribassi.

Inoltre, molti prodotti più richiesti (come il Magic V5, il Magic7 Pro o i bundle completi) potrebbero esaurirsi rapidamente se si aspetta troppo tempo. Attendere Natale significa quindi rischiare di non trovare il dispositivo desiderato o di non approfittare del prezzo più conveniente.

Detto questo, se non hai fretta, alcune promozioni rimarranno comunque disponibili o potrebbero essere leggermente rielaborate con pacchetti speciali per le feste. In ogni caso, per chi punta al massimo risparmio, il consiglio resta: approfittare del Black Friday per bloccare subito il proprio dispositivo preferito.