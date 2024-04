Le prime foto del Google Pixel 9 Pro mostrano un design meno distintivo che in passato

Le prime foto hands-on del Google Pixel 9 Pro sono finalmente arrivate, suscitando grande interesse tra gli appassionati di smartphone.

Pubblicate da Rozetked (le potete visionare qui), e attribuite a una fonte anonima, queste immagini offrono un'anteprima del tanto atteso flagship di Google per il 2024.

Il Google Pixel 9 Pro, atteso in due versioni: base e XL, presenta un design completamente rivisto rispetto al passato, così come mostrato dalle foto trapelate online.

La parte posteriore del dispositivo presenterebbe una nuova disposizione delle fotocamere, con tre sensori, un flash LED e probabilmente un sensore di temperatura.

La finitura opaca sul retro entra in netto contrasto con la cornice metallica lucida, la quale mette in mostra, in maniera che ci auguriamo risulti maggiormente elegante nella versione finale del device, USB-C, altoparlanti, microfono e il canonico vassoio per la SIM.

Un'immagine del display mostra lo schermo di avvio del Pixel 9 Pro, confermando la presenza di 128 GB di archiviazione e 16 GB di RAM, un notevole incremento rispetto ai modelli precedenti.

Nonostante le novità nel design, il telefono mantiene comunque alcuni degli elementi distintivi dei dispositivi Pixel, seppur differenziandosi sotto diversi aspetti dai modelli precedenti e ricordando, maggiormente, le linee tipiche dei device di Apple e Samsung.

L'entusiasmo per il Google Pixel 9 Pro è indubbiamente palpabile, anche se in molti rimangono cauti, preferendo aspettare le opinioni della stampa, e dei "tech enthusiast", una volta che il dispositivo verrà distribuito per i primi test.

Tuttavia, le aspettative, specialmente lato software, sono molto elevate e ci si aspetta che Google riveli ulteriori dettagli sulla sua nuova linea di smartphone, durante il prossimo Google I/O.

Nonostante il rilascio del Google Pixel 9 Pro sia previsto per il prossimo autunno, queste prime foto "hands-on" ci mostrano un dispositivo dal design pulito ma, forse, leggermente meno distintivo rispetto a quanto ci aveva abituato la serie PIxel.