Lenovo stuzzica gli utenti con un laptop economico

Sul sito web di Lenovo è appena apparso Chromebook 3, un laptop pensato per tutti coloro i quali vorrebbero risparmiare, senza rinunciare a delle specifiche discrete. Questo device arriva pochi giorni dopo l’annuncio dei nuovi 2 in 1 Lenovo.

Il portatile Lenovo di cui stiamo parlando, in cui gira Chrome OS (il sistema operativo di Google), è un’ottima soluzione per chi vorrebbe spendere poco e ottenere un dispositivo adatto per lavorare o studiare. Lenovo Chromebook 3 è equipaggiato con Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM (LPDDR4), 64 GB di memoria interna di tipo eMMC e una batteria da 42 Wh (che dovrebbe garantire 10 ore di autonomia).

Il display è composto da un pannello con diagonale di 11,6 pollici e una risoluzione 1366 × 768 pixel (lo stesso montato di Lenovo C330). Lo schermo è provvisto di una cerniera che consente di ruotarlo di 180 gradi. Troviamo inoltre una webcam 720p, il modulo Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e due porte USB 3.1. Il laptop, con un design molto semplice, ha un peso di 1,12 KG ed è quindi perfetto per la mobilità.

Il device è disponibile in USA con un prezzo di 229,99 dollari, che corrispondono a poco più di 200 euro. Un prezzo molto interessante per un portatile con queste specifiche tecniche. Non ci resta che attendere per scoprire quando arriverà nel mercato europeo.