L'errore di stampa è costato caro a OnePlus, Watch 3 è in ritardo

OnePlus ha annunciato oggi un leggero slittamento nella data di lancio del suo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 3. Inizialmente previsto per il 25 febbraio 2025, il dispositivo sarà ora disponibile per l'acquisto a partire da aprile 2025. La causa del rinvio è un dettaglio tanto curioso quanto minore: un errore di battitura rilevato sotto il quadrante dell'orologio.

L'azienda, nota per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità costruttiva, ha deciso di non scendere a compromessi e di correggere l'errore prima della distribuzione su larga scala. Questo significa che una nuova produzione è già in corso per garantire che ogni OnePlus Watch 3 rispetti gli elevati standard qualitativi del marchio.

Nonostante il posticipo del lancio, OnePlus ha confermato che i preordini per il modello corretto del OnePlus Watch 3 continueranno come previsto a partire dal 25 febbraio 2025. L'azienda ha anche confermato l'offerta speciale per chi effettuerà il preordine.

A partire dal 25 febbraio, infatti, sarà possibile preordinare il OnePlus Watch 3 insieme alle nuove cuffie true wireless OnePlus Nord Buds 3 Pro (del valore di 79,00 euro) al prezzo complessivo di 299,00 euro. Questo rappresenta uno sconto totale di 50,00 euro sul prezzo dello smartwatch ottenendo allo stesso tempo entrambi i dispositivi, un'occasione imperdibile per gli appassionati di tecnologia e per chi desidera entrare nell'ecosistema OnePlus con un pacchetto completo e all'avanguardia. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi si consiglia agli interessati di affrettarsi.

OnePlus ha voluto anche rassicurare i clienti che, per una sfortunata coincidenza, dovessero ricevere un'unità del OnePlus Watch 3 con l'errore tipografico. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, l'azienda ha garantito il diritto alla restituzione del prodotto senza alcuna domanda o costo aggiuntivo. Un gesto di trasparenza e di attenzione verso i consumatori che sottolinea l'impegno di OnePlus a mantenere un rapporto di fiducia con la propria community.

Il OnePlus Watch 3 è a nostro parere il migliore smartwatch Wear OS ad oggi disponibile sul mercato. Offre un design elegante e raffinato, un display AMOLED di alta qualità, un'ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness, e una batteria di lunga durata. L'integrazione con l'ecosistema OnePlus e la compatibilità con le app Google sono sicuramente punti di forza dell'orologio.

Il rinvio del lancio del OnePlus Watch 3 è sicuramente una notizia inaspettata, ma la reazione di OnePlus dimostra la serietà e l'impegno dell'azienda verso i propri clienti.