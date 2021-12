Come aprire i link Spotify in Apple Music e viceversa

Apple Music e Spotify sono i due servizi di streaming musicale più utilizzati sul mercato, ma sono scarsamente integrati uno con l’altro. Fino a questo momento se qualcuno condivideva il link di Spotify a una canzone era necessario per gli utenti di Apple Music (e viceversa) inserire il titolo nella barra di ricerca dell’app e sperare per il meglio. Tutto cambia da oggi, grazie all’arrivo sulle scene di una nuova app, MusicMatch.

In questo articolo approfondiremo questa applicazione tanto semplice quanto interessante nel suo funzionamento, spiegando passo a passo come convertire un link da un servizio di streaming all’altro e svelandovi cosa hanno in serbo i developer di Musicmatch per il prossimo futuro.

Cos’è MusicMatch e come funziona

MusicMatch: Listen Anywhere è un’applicazione gratuita pensata per aprire agevolmente e in pochi passaggi i link di Spotify in Apple Music e viceversa sui dispositivi iOS come iPhone e iPad. L’applicazione, che è stata da poco aggiunta all’App Store per i dispositivi compatibili e aggiornati ad iOS 15, è stata sviluppata da due developer statunitensi, Patrick Hardy e Arthur Van Siclen.

L’intento di MusicMatch (da non confondersi con la ben più longeva MusiXmatch, che permette invece di consultare i testi delle canzoni in riproduzione sui dispositivi iOS e Android) è infatti quello di agevolare la condivisione di contenuti musicali tra persone che utilizzano servizi di streaming diversi, aggiungendo un semplice step intermedio che evita tuttavia di digitare il titolo della canzone per intero.

MusicMatch è disponibile anche come estensione per il browser Safari sempre per i dispositivi iOS anche se, come vedremo a breve, per il momento questa modalità di fruizione presenta alcune limitazioni rispetto all’applicazione.

Perché creare un ponte tra Spotify e Apple Music?

Apple Music e Spotify si contendono da tempo lo scettro di servizio di streaming musicale più utilizzato sui dispositivi iOS: è difficile che un utente sottoscriva gli abbonamenti a entrambi questi servizi, dal momento che nel loro funzionamento le applicazioni sono molto simili tra di loro.

Sia Spotify che Apple Music offrono infatti un catalogo di milioni di canzoni e album tra cui scegliere, si integrano perfettamente con dispositivi, accessori e assistenti vocali e sono equivalenti nel prezzo dell’abbonamento premium, che dà accesso a tutte le funzionalità dell’app. Vi sono però alcune differenze, che portano gli utenti a propendere per una o per l’altra app nell’utilizzo quotidiano:

Apple Music è perfettamente integrata nell’ ecosistema iOS dal punto di vista dell’interfaccia e dell’esperienza utente, offre la possibilità di attivare l’ audio dinamico e lossless sui device compatibili e offre, oltre ai brani musicali, anche una serie di stazioni radio live che utilizzano la connessione internet;

è perfettamente integrata nell’ dal punto di vista dell’interfaccia e dell’esperienza utente, offre la possibilità di attivare l’ dinamico e lossless sui device compatibili e offre, oltre ai brani musicali, anche una serie di che utilizzano la connessione internet; Spotify è un servizio ormai consolidato anche presso gli utenti Android e Windows: completo sotto pressoché tutti gli aspetti grazie alla recente aggiunta dei testi, integra al proprio interno anche i podcast, ha conquistato il cuore di molti grazie all’algoritmo di scelta dei brani consigliati e presenta i dati d’ascolto in modo interattivo con l’ormai iconico Spotify Wrapped.

Per ovvi motivi Apple Music e Spotify, in così stretta concorrenza, hanno pochi punti di contatto. Come spiega il cofondatore Patrick Hardy nell’intervista rilasciata a TechRadar, digitare parola per parola il titolo di una canzone consigliata da un amico è un procedimento tedioso. L’intento di MusicMatch è proprio quello di rendere il passaggio dal link al vostro servizio di streaming più agevole e automatico.

Come aprire un link con MusicMatch

Il punto di partenza per il funzionamento di MusicMatch è un link di Spotify o Apple Music che punta a una singola canzone, condiviso su un social network o su un’app di messaggistica e poi copiato negli appunti.

Dal punto di vista tecnico l’operazione che MusicMatch compie è quella di ricerca e conversione dei metadati della canzone richiesta al suo equivalente nel servizio di streaming d’arrivo, che si può impostare dalla voce di menù dedicata nell’app stessa alla voce “Preferred Music Service”.

L’applicazione per iOS e l’estensione del browser Safari, come anticipavamo prima, hanno funzionalità leggermente diverse tra di loro: vediamole in azione.

App iOS

Per utilizzare l’app MusicMatch sui device iOS compatibili (iOS 15+) gli step da seguire sono i seguenti:

Copiare il link della canzone ricevuto da un amico in chat o visto su un social network. Per fare ciò occorre tenere premuto il link stesso e selezionare “Copia”. Aprire l’app MusicMatch e incollare il link nello spazio apposito Lasciare che MusicMatch apra la stessa canzone nel vostro servizio di streaming preferito.

Estensione Safari

A partire da quest’anno Safari, il browser di serie dei dispositivi iOS, permette di scaricare e installare delle estensioni, che al pari della versione per MacOS aggiungono molte utili funzionalità senza gravare sullo spazio residuo dello smartphone o del tablet. Oltre all’app, MusicMatch offre proprio questa possibilità.

Questi sono gli step da seguire per utilizzare MusicMatch direttamente da Safari:

Installare l’estensione MusicMatch a partire dalla sezione dedicata dell’App Store, oppure da Impostazioni > Safari > Estensioni > Altre estensioni; Concedere le autorizzazioni necessarie per il funzionamento dell’estensione da Impostazioni > Safari, Estensioni > MusicMatch > Abilita su tutti i siti > Abilita MusicMatch; Copiare il link di Spotify ricevuto e incollarlo nell’estensione.

Come avrete notato, per il momento l’estensione di MusicMatch funziona esclusivamente per la conversione dei link di Spotify in canzoni su Apple Music e non viceversa. Gli sviluppatori sono al corrente di questo limite e stanno facendo il possibile per eliminarlo nel prossimo futuro.

Con quali dispositivi è compatibile MusicMatch?

MusicMatch per il momento è compatibile con i dispositivi mobili iOS (iPhone, iPad e iPod touch) che hanno ricevuto l’aggiornamento all’ultima versione sistema operativo, ovvero iOS 15 o superiori.

I developer intendono però espandere questo utile servizio in più direzioni nel macrocosmo Apple. Da un lato, dichiara Van Siclen, arriveranno presto l’applicazione e l’estensione Safari di MusicMatch per MacOS, mentre dall’altro intendono espandere il servizio anche ad altri servizi di streaming come Tidal e YouTube Music, utilizzando sempre il riconoscimento e la conversione dei metadati come base del funzionamento dell’app.