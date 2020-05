Lo smartphone più richiesto nel Q1 2020? iPhone 11, è ovvio!

Secondo Omdia (società specializzata in ricerche di mercato), è iPhone 11 lo smartphone più richiesto nel primo trimestre del 2020. La classifica stilata, però, vede solo tre protagonisti: Apple, Samsung e Xiaomi. La top 10 non è occupata solo da smartphone top di gamma. Fatta eccezione per la creatura del colosso di Cupertino, il podio vede la presenza di due dispositivi di fascia media: Galaxy A51 e Redmi Note 8.

Dai dati raccolti da Omdia, Apple avrebbe spedito ben 19,5 milioni di iPhone 11 nel periodo tra gennaio e marzo 2020 superando anche i risultati del Q1 2019 di iPhone Xr, di cui rappresenta la naturale evoluzione. Questa prima posizione non dovrebbe sorprendere molto perché con iPhone 11 l’azienda californiana è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra prezzo e funzionalità, in base agli standard a cui ci ha abituati. La cifra richiesta, infatti, partiva da una soglia più bassa del predecessore nonostante i miglioramenti apportati. Come abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra recensione, le mancanze rispetto ai fratelli maggiori ci sono ma nulla che possa compromettere la soddisfacente esperienza utente che il dispositivo è in grado di assicurare.

In generale, migliora il posizionamento di Apple con tutta l’ultima generazione presente in classifica contrariamente a quanto successo nel primo trimestre del 2019. Nel Q1 dello scorso anno, infatti, ad aprire e chiudere la classifica c’erano rispettivamente iPhone Xr (ora in quinta posizione) e iPhone 6s con iPhone 8 sul gradino più basso del podio.

La seconda posizione resta salda nelle mani di Samsung con Galaxy A51 (6,8 milioni di unità spedite). Bisogna scendere fino alla nona posizione per trovare il top di gamma Galaxy S20+ 5G che però passa in prima posizione se si guarda alla classifica degli smartphone 5G, dove incontriamo anche Huawei. Non mancano poi i dispositivi di fascia bassa, quali Galaxy A10s e Galaxy A30s, in settima e decima posizione.

Tra il colosso di Seul e Apple che si spartiscono quasi tutta la classifica, spunta Xiaomi con i suoi Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro in terza e quarta posizione rispettivamente con 6,6 e 6,1 milioni di unità spedite. Un successo innegabilmente frutto della filosofia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo.