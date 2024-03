Lo smartwatch ti parlerà meglio grazie a questo aggiornamento

Google ha annunciato la disponibilità di un nuovo motore Text-To-Speech (TTS) per Wear OS 4. Secondo l'azienda, questo nuovo motore utilizza "modelli ML a prosodia ridotta per fornire una sintesi più veloce sui dispositivi Wear OS". Google ha inoltre precisato di aver ottimizzato il nuovo motore TTS per essere "performante e affidabile su dispositivi con poca memoria".

In questo modo, ci si aspetta che la funzionalità TTS sui modelli Galaxy Watch 4, Watch 5 e Watch 6 funzioni in modo più rapido e consumi meno risorse, portando a un miglioramento complessivo delle prestazioni del sistema e a una maggiore durata della batteria. Google non ha ancora specificato come verrà distribuito il nuovo motore TTS, ma ci si aspetta che avvenga con il prossimo aggiornamento del sistema.

Secondo Google, il nuovo motore TTS richiederà 10 secondi per caricarsi dopo l'avvio del dispositivo. L'azienda ha sottolineato che è progettato per brevi interazioni, come "servizi di accessibilità, suggerimenti di coaching per app di esercizi, suggerimenti di navigazione e lettura ad alta voce degli avvisi in arrivo tramite l'altoparlante dell'orologio o le cuffie Bluetooth connesse", quindi "non dovrebbe essere utilizzato per leggere ad alta voce un lungo articolo o un lungo riassunto di un podcast".

Nel post di annuncio, Google ha dichiarato che il nuovo motore TTS supporta più di 50 lingue e viene precaricato con 7 lingue per impostazione predefinita: inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, giapponese e cinese mandarino. Tuttavia, gli OEM possono scegliere di offrire un set di lingue diverso. Durante la configurazione di uno smartwatch, se un utente sceglie una lingua non precaricata, il dispositivo la scaricherà quando è connesso al Wi-Fi e in carica.