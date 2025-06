Trasformare l'iPad in uno strumento dedicato alla produttività in mobilità è uno degli obiettivi primari di moltissime aziende produttrici di accessori. Apple, dal canto suo, produce una Magic Keyboard che punta a trasformare l'iPad in un surrogato dei MacBook ma il peso, le dimensioni e il fatto di essere una soluzione all-in-one potrebbe non piacere a tutti.

Per questo motivo, Logitech, dopo aver proposto il versatile Combo Touch, ha realizzato una nuova custodia con tastiera che punta tutto non solo sulla portabilità, ma soprattutto sulla versatilità. L'azienda, difatti, ha appena svelato la Flip Folio, una custodia con tastiera integrata che sfida le convenzioni del settore con un approccio radicalmente diverso. Il dispositivo, compatibile con le ultime generazioni di iPad Pro (con processore M4) e iPad Air (con processore M2 e M3), rappresenta la risposta che molti utenti cercavano per coniugare protezione, modularità e versatilità.

L'elemento distintivo della proposta di Logitech risiede in due aspetti fondamentali: il sistema di aggancio magnetico, che consente alla tastiera di posizionarsi sul retro della custodia quando non utilizzata, e uno stand a sportello che permette di posizionare l'iPad in diverse angolazioni, sia in orizzontale che in verticale.

Questa soluzione tecnica elimina il tradizionale compromesso tra ingombro e funzionalità che caratterizza molte custodie similari sul mercato. La tastiera Bluetooth mantiene dimensioni standard pur garantendo una compattezza che ne facilita il trasporto (ricordando la praticità dell'ottima Keys-To-Go), mentre la custodia risponde alle esigenze di chi cerca una custodia di tipo "folio" che proponga anche uno stand molto più versatile e, idealmente, capace di offrire ogni angolazione necessaria per lavorare.

Joseph Mingori, responsabile della divisione soluzioni mobile e audio di Logitech, ha sottolineato come l'obiettivo del progetto fosse "rendere l'esperienza con iPad divertente e, soprattutto, funzionale, aiutando gli utenti a concentrarsi su ciò che conta davvero". L'azienda ha puntato sulla valorizzazione delle attività quotidiane, dalle sessioni di intrattenimento video alla gestione delle comunicazioni digitali, offrendo una soluzione che promette di adattarsi fluidamente a diversi contesti d'uso.

La capacità di associazione multi-dispositivo della tastiera, rappresenta uno degli aspetti più interessanti della Flip Folio. Gli utenti possono configurare fino a tre dispositivi diversi (idealmente iPad, smartphone ed eventuale computer fisso) e passare rapidamente dall'iPad agli altri dispositivi Bluetooth compatibili, con la semplice pressione di un tasto. Questa caratteristica, già vista in diversi prodotti della linea MX, risponde alle esigenze di chi lavora in mobilità utilizzando ecosistemi diversi e necessita di ridurre al minimo lo spazio occupato in borsa.

Il supporto multi-angolazione permette di posizionare l'iPad sia in orientamento orizzontale che verticale, adattandosi a diverse tipologie di contenuto e modalità d'uso. La custodia, pur essendo decisamente più sottile rispetto a quella che accompagnava il precedente Combo Touch, garantisce una protezione completa del tablet, un elemento cruciale per chi utilizza intensivamente il dispositivo in contesti dinamici.

L'approccio alla sostenibilità ambientale costituisce un pilastro fondamentale del progetto Flip Folio. La versione Graphite incorpora almeno il 37% di plastica riciclata post-consumo certificata, contribuendo al recupero di materiali plastici altrimenti destinati allo smaltimento. L'utilizzo di alluminio prodotto attraverso processi a basse emissioni di carbonio e l'impiego di confezioni in carta certificata FSC o controllata completano un quadro di responsabilità ambientale che riflette le crescenti sensibilità del mercato consumer.

er quanto riguarda prezzi e disponibilità, i modelli destinati agli iPad Pro e Air da 13 pollici sono proposti a 199 euro, mentre le versioni per i dispositivi da 11 pollici hanno un prezzo di lancio di 179 euro.Flip Folio sarà disponibile in due colori: Graphite, disponibile immediatamente, e Pale Grey, che arriverà sul mercato a settembre.

La compatibilità della Flip Folio abbraccia le generazioni più recenti dei tablet Apple, includendo iPad Pro con chip M4 in entrambi i formati e iPad Air con processori M2 e M3, oltre alla quinta generazione del tablet di fascia media. Questa scelta garantisce un mercato potenziale ampio, intercettando sia gli utenti professionali che quelli consumer più esigenti.