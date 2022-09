Annunciati durante l’evento LogiPlay 2022 che si sta tenendo in queste ore a Berlino, i nuovi auricolari true wireless di Logitech si propongono come un’interessante soluzione tuttofare.

Con un occhio di riguardo ai gamer più esigenti che vogliono liberarsi dei cavi senza peggiorare l’esperienza di gioco, i Logitech G Fits saranno in grado di conquistarvi?

I Logitech G Fits a prima vista richiamano moltissimi altri auricolari Bluetooth di tipo TWS sul mercato. Vengono riposti in un comodo case per il trasporto e la ricarica quando non in uso e gli auricolari stessi hanno la classica forma di moltissime altre cuffiette di questo tipo, con una parte più grande che va inserita nell’orecchio ed uno stelo nel quale sono inseriti batterie e microfoni.

Non fatevi ingannare dal solo aspetto, tuttavia, i Logitech G Fits hanno diversi assi nella manica che li rendono unici e interessanti.

Per prima cosa, l’azienda si è concentrata nel rendere gli auricolari adattabili a qualsiasi tipo di orecchio grazie all’innovativa tecnologia Lightform. Siccome ogni orecchio è unico e differente, esattamente come per le impronte digitali, può essere difficile per alcune persone trovare degli auricolari in grado di incastrarsi perfettamente all’interno del condotto uditivo utilizzando solamente i classici gommini di misure standard.

Qui entra in gioco Lightform. I Logitech G Fits sono infatti dotati di gommini in morbido gel che si adattano all’utente, creando la forma perfetta per ogni orecchio e permettendo un isolamento acustico passivo migliore. Dopo aver indossato i G Fits, usando l’applicazione mobile dedicata, gli utenti potranno attivare degli speciali LED che induriranno il gel in soli 60 secondi. In questo modo gli auricolari saranno comodi, ben ancorati al canale uditivo e isoleranno passivamente dai rumori esterni, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’esperienza di ascolto.

“Questo è il primo auricolare su misura per il gioco“, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. “È sufficiente premere un pulsante per ottenere un auricolare che si adatta perfettamente all’orecchio grazie alla nostra tecnologia Lightform. Combinando questa tecnologia con il nostro dongle wireless Lightspeed, abbiamo ottenuto un auricolare wireless con prestazioni da gaming“.

Il dongle Lightspeed a cui si fa riferimento si collega alle sorgenti audio tramite USB e permette di ridurre la latenza degli auricolari. Gli utenti possono utilizzare la tecnologia Lightspeed dei Logitech G Fits con PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch (nella dock) e con i dispositivi mobile grazie al collegamento tramite USB Tipo-A o Tipo-C. Interessante che non venga menzionata nel comunicato stampa la piattaforma Xbox di Microsoft.

Utilizzando Lightspeed l’autonomia di ascolto arriva fino a sette ore, più altre otto ricaricando gli auricolari nella custodia. Quando sono collegati via Bluetooth, i Logitech G Fits possono funzionare per 10+12 ore. I due microfoni beamforming integrati permettono comunicazioni chiare durante il gioco.

“Con l’applicazione Logitech G Fits, i giocatori possono accedere alle equalizzazioni ottimizzate per i giochi FPS o RPG, la musica, i podcast, il Bass Boost e altro ancora, oppure hanno la possibilità di regolare con precisione le proprie impostazioni di equalizzazione“.

Disponibili in bianco o nero, i logitech G Fits saranno disponibili a partire da ottobre negli Stati Uniti al prezzo consigliato di 229,00 dollari, mentre arriveranno nel Vecchio Continente solamente in un secondo momento.