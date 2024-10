LPDDR5X Ultra Pro: RAM dal nome insensato ma prestazioni al top, ecco dove le vedremo presto

Il 14 ottobre in Cina sarà lanciata la serie Vivo X200, e sembra sia la prima al mondo ad incorporare le memorie RAM di tipo LPDDR5X Ultra Pro. Questa novità tecnologica, confermata tramite Weibo dalla stessa azienda, viene sfruttata grazie al chipset MediaTek Dimensity 9400, ed è descritta come una versione avanzata della memoria LPDDR5X, simile alla variante ad alta velocità presentata da Samsung all'inizio del 2024.

Questo tipo di RAM offre un miglioramento delle prestazioni e della capacità

Sebbene Vivo non abbia specificato le differenze esatte tra la LPDDR5X Ultra Pro e la versione normale, si prevede che condivideranno caratteristiche simili in termini di velocità e efficienza. Samsung ha rivelato che la sua tecnologia di memoria raggiunge una velocità di trasferimento dati fino a 10,7Gbps, posizionandola come la più veloce nel settore.

Inoltre, l'introduzione di funzioni di risparmio energetico migliorerebbe l'efficienza energetica del 25 percento, grazie a un sistema ottimizzato che adatta il consumo di energia in base al carico di lavoro e a intervalli più lunghi in modalità a basso consumo.

Queste innovazioni non solo promettono di migliorare significativamente l'esperienza utente ma pongono anche la Vivo X200 serie in una posizione di rilievo nel mercato globale degli smartphone, sottolineando l'interesse crescente verso componenti sempre più avanzati per supportare le esigenze di connettività e elaborazione dati in rapida espansione.