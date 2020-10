MacBook con Apple Silicon: ecco la possibile data di presentazione

Dopo il keynote di settembre e l’evento di qualche giorno fa dedicato ai nuovi iPhone 12, Apple sarebbe pronta a tenere un nuovo evento nel mese di novembre. Il protagonista? Secondo il leaker Jon Prosser, sarà il primo MacBook con il nuovo processore proprietario Apple Silicon. La data scelta sarebbe il 17 novembre. La fonte aggiunge che il colosso di Cupertino potrebbe confermare l’indiscrezione il 10 novembre, a una settimana esatta dalla presunta presentazione.

Il tutto sarebbe coerente con le previsioni di Apple stessa che – durante la WWDC 2020 – ha preannunciato l’arrivo dei primi MacBook basati sul chip proprietario proprio entro la fine dell’anno. Quale sarà il primo modello a dare il via alla nuova rivoluzione? Difficile dirlo con certezza. È probabile che si cominci dalla fascia bassa per poi concludere la transizione entro due anni.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.

I’m hearing November 17th. 🗓

