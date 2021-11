Malware Android diffuso tramite AppGallery: 9 milioni di dispositivi infetti

9 milioni di dispositivi Android sono stati infettati da un malware diffuso tramite alcuni giochi presenti su Huawei AppGallery. Lo rivela un rapporto degli analisti di Doctor Web, in cui compaiono anche i nomi dei titoli individuati, The team must kill the warhead (tradotto dal russo), Cat game room, Drive school simulator e Hurry up and hide (tradotto dal cinese).

Il malware, un trojan identificato come Android.Cynos.7.origin, aveva come funzione quella di raccogliere informazioni sugli utenti e di far comparire annunci pubblicitari invasivi sui loro smartphone. 190 in tutto i giochi incriminati, molti dei quali rivolti a utenti russi o cinesi. Non mancano tuttavia i titoli destinati a un pubblico internazionale; in generale, le vittime preferite dal trojan erano i bambini di tutto il mondo, vale a dire gli utenti principali di questo tipo di applicazioni.

Huawei AppGallery

Al primo avvio, i giochi in questione chiedevano alla vittima di fornire determinate autorizzazioni che – una volta concesse – permettevano al malware di raccogliere e inviare i dati a un servizio remoto. In particolare, le app intendevano accedere alla posizione del dispositivo (individuata in base alle coordinate GPS oppure ai dati dell’AP Wi-Fi), ai parametri della rete mobile, alle specifiche tecniche dello smartphone e ancora a diversi altri dati personali come il numero di telefono.

Come riportano gli esperti di sicurezza di Doctor Web, i dispositivi gestiti dai bambini erano i bersagli ideali di questo attacco. Doctor Web, inoltre, fa sapere di aver prontamente informato Huawei circa i pericoli legati al download di alcuni giochi presenti su AppGallery. Il produttore ha subito eliminato le app infette dalla sua piattaforma, oltre a invitare gli utenti a rimuoverle nel caso le avessero precedentemente installate sui loro dispositivi.