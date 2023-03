Il Manhattan Fast Wireless Charging Pad è un dispositivo, piccolo e versatile, di dimensioni 100 x 100 x 11mm e dal peso netto di 52 grammi, cosa che lo rende estremamente compatto e facilmente trasportabile, anche per eventuali viaggi di lavoro o banalmente per essere portato in vacanza. Molto comodo anche da posizionare su qualsiasi superficie, grazie alla base con supporto in gomma utile per evitare qualsiasi tipo di scivolamento.

Il pad permette di ricaricare velocemente, con una potenza fino a 15W, dispositivi compatibili con standard Qi. Tra i diversi troviamo quindi telefoni (anche con cover spesse fino a 6mm), auricolari, smartwatch, custodie e quant’altro, senza timori di eventuali problematiche visto che il dispositivo offre la protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento. Oltre a ciò, permette anche il rilevamento di oggetti estranei (FOD) per prevenire interferenze o possibili danni al Fast Wireless Charging Pad.

Un indicatore led posto come striscia circolare intorno al dispositivo, permette di monitorare lo stato della ricarica wireless; il pad può essere collegato con un cavo USB-C | USB-A incluso nella confezione insieme a un comodo libretto d’istruzioni. Venduto separatamente, invece, il Quick Charge (QC 2.0/3.0) o Power Delivery per la modalità di ricarica rapida.

Il Fast Wireless Charging Pad di Manhattan ha certificazioni e standard CE, RoHS, REACH, FCC, UKCA.