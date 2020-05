Messenger Rooms arriva anche nei Direct di Instagram. Il rivale di Zoom sviluppato da Facebook, dopo l’indiscrezione secondo cui potrebbe giungere anche su WhatsApp, è arrivato nel social network dedicato alle foto e ai video.

Non si tratta di uno strumento interno, bensì di un collegamento. Gli interessati dovranno infatti collegare un account Facebook a Instagram e installare necessariamente Messenger. La novità è attualmente in distribuzione e diversi utenti possono già utilizzarla. Per farlo, non bisognerà far altro che:

Aprire Instagram; Recarsi nella sezione dedicata ai Direct; Cliccare sull’icona delle videochiamata posizionata in alto; Scegliere la voce “Crea una stanza”.

A questo punto, gli utenti saranno trasportati all’interno di Messenger, dove potranno creare una nuova stanza e condividere il link con i propri contatti. Rooms presenta diverse funzionalità aggiuntive rispetto alle classiche videochiamate integrate in Instagram, tra cui il controllo dell’illuminazione del viso, sfondi personalizzabili e il limite massimo di 50 partecipanti.

Sembrerebbe proprio che l’obiettivo di Facebook sia quello di collegare le sue applicazioni di messaggistica e, in questa operazione, Messenger Rooms potrebbe avere un ruolo importante.