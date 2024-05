Meta Quest introduce la modalità viaggio per l'aereo, ora è meglio del Vision Pro?

Meta porta l'esperienza della realtà aumentata a nuove vette con l'introduzione della modalità sperimentale Travel Mode su Quest 2 e Quest 3. Questa funzionalità permette agli utenti di fruire dei contenuti in aereo, superando le limitazioni derivanti dall'uso in movimento che precedentemente influenzavano la capacità del dispositivo di tracciare correttamente la posizione dell'utente.

La Travel Mode ottimizza gli algoritmi del dispositivo per compensare il movimento dell'aereo, garantendo così un'esperienza utente stabile durante il volo. Questa funzione, ovviamente, posiziona i dispositivi di Meta in concorrenza diretta con l'Apple Vision Pro, dotato di una modalità viaggio sin dal suo lancio.

Gli utenti potranno ora collegarsi al Wi-Fi dell'aereo e accedere ai contenuti disponibili nella libreria del Quest o su dispositivi esterni come tablet e laptop. Meta, tuttavia, raccomanda di verificare la necessità di connessione a internet per l'utilizzo delle app, vista la possibile instabilità del Wi-Fi in volo.

Cosa fare con la Travel Mode di Meta Quest?

In particolare, Meta si è avvalso di una partnership con Lufthansa: i passeggeri della Business Class Suite Allegris sui voli selezionati beneficeranno di contenuti esclusivi adatti alla modalità viaggio di Quest 3, tra cui giochi interattivi, esercizi di meditazione, podcast di viaggio e anteprime di visita virtuale delle destinazioni.

La modalità Travel è attivabile dalla sezione sperimentale nelle impostazioni del dispositivo Quest, offrendo agli utenti la possibilità di attivarla o disattivarla a piacimento dal menu Quick Settings. Sebbene attualmente si concentri sui voli, Meta prevede di estendere la funzionalità ad altri mezzi di trasporto, come i treni, senza però fornire date specifiche.

Nonostante la modalità Travel sia globalmente disponibile per tutti gli utenti, non ci sono ancora informazioni certe sul passaggio dallo stato sperimentale a quello standard. Meta sta, infatti, esplorando possibilità di espansione del programma oltre Lufthansa, ma per il momento i dettagli rimangono in fase di definizione.