TIM e Ducati: il 5G rivoluziona l’esperienza del Museo Ducati

La collaborazione tra TIM e Ducati Corse, in sinergia con Qualcomm Technologies, porta l’innovazione nel cuore del Museo Ducati di Borgo Panigale. Il progetto “The Speed of Innovation” utilizza tecnologie avanzate di rete 5G e realtà virtuale per offrire agli appassionati un’esperienza immersiva senza precedenti, con un viaggio esclusivo tra passato e futuro delle due ruote.

Grazie a visori di ultima generazione e alla piattaforma Extended Reality di TIM Enterprise, i visitatori potranno esplorare il box del Ducati Lenovo Team in MotoGP, vivendo l’atmosfera delle gare come protagonisti.

L’esperienza include una visione POV a 360° con risoluzione video fino a 8K e approfondimenti tecnici guidati dagli esperti del team. Parallelamente, una “stanza delle meraviglie” virtuale racconta la storia della Ducati 916, mostrando immagini, documenti storici e bozzetti inediti.

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, ha sottolineato come questa iniziativa unisca innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio culturale, rendendo accessibili contenuti esclusivi anche da remoto. Patrizia Cianetti, Marketing Director di Ducati, ha ribadito il valore emozionale del progetto, che arricchisce la visita al museo offrendo esperienze memorabili per i fan.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

L’infrastruttura tecnologica, basata sul 5G a onde millimetriche e su dispositivi Meta Quest 3 e Lenovo ThinkReality VRX alimentati da piattaforme Snapdragon, garantisce prestazioni elevate e bassa latenza. Oltre alle esperienze immersive, è stato presentato un innovativo robot quadrupede connesso in 5G per ottimizzare la logistica nel polo Ducati di Valsamoggia, dimostrando l’impatto delle nuove tecnologie nel settore industriale.

Con questa iniziativa, TIM e Ducati dimostrano come innovazione e tradizione possano coesistere, rivoluzionando il modo di vivere la passione per le moto e proiettando il Made in Italy verso il futuro.