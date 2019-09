Mi 9 Pro 5G e Mi Mix 4 appaiono sul sito Xiaomi: ecco i dettagli

Xiaomi Mi 9 Pro 5G e Mi Mix 4 potrebbero essere presentati il 24 settembre: Snapdragon 855 Plus e supporto 5G.

Xiaomi non smette di allargare il proprio catalogo, con il rischio di creare confusione. In arrivo infatti ci sono altri due smartphone: Mi 9 Pro 5G e il tanto atteso Mi Mix 4. Entrambi i dispositivi sono apparsi per un brevissimo periodo – e probabilmente per un errore – sul sito ufficiale di Xiaomi. Secondo quanto riferito dai fortunati che sono riusciti a visualizzare la pagina (poi prontamente eliminata), l’annuncio dovrebbe arrivare in contemporanea. La data di lancio potrebbe essere il 24 settembre.

Il processore a bordo dovrebbe essere in entrambi i casi lo Snapdragon 855 Plus di Qualcomm assistito da 12 Gigabyte di RAM. La memoria interna sarebbe di 512 Gigabyte per Mi 9 Pro 5G e di 1 Terabyte per Mi Mix 4. Anche quest’ultimo sarà in grado di supportare il nuovo standard di rete 5G.

Inoltre, il resto della scheda tecnica di Mi 9 Pro 5G dovrebbe essere simile a quella del modello base fatta eccezione per la presenza di una batteria più capiente (4.000 mAh) e della ricarica wireless ultraveloce da 30W. Più interessante, invece, Mi Mix 4. Il display con bordi curvi dovrebbe avere una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

La linea Mi Mix è da sempre quella più innovativa del marchio. Ecco che arriva una fotocamera principale da 100 Megapixel. Per mantenere un design privo di cornici, il produttore cinese avrebbe optato per una fotocamera pop-up che andrebbe a sostituire il meccanismo a scorrimento del predecessore.

Insomma, l’arrivo sembra davvero imminente. Mi Mix 4 è uno smartphone cha ha ragione d’esistere, mentre Mi 9 Pro 5G sarebbe l’ennesimo dispositivo della serie Mi 9 che potrebbe creare un’importante concorrenza interna. Sarà interessante poi capire come Xiaomi deciderà di posizionarli sul mercato senza che ci sia sovrapposizione.