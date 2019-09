Mi Mix Alpha in arrivo il 24 settembre: è lo smartphone pieghevole di Xiaomi?

Xiaomi ha annunciato che presenterà Mi Mix Alpha il 24 settembre. L'immagine mostra un display estremamente curvo. Sarà il primo smartphone pieghevole dell'azienda?

Xiaomi presenterà il prossimo 24 settembre Mi 9 Pro 5G e Mi Mix 5G. La denominazione dei nuovi smartphone è certa dato che è stata la stessa azienda a menzionarli annunciando la data di presentazione. La società cinese però ha pubblicato un post sul social network cinese Weibo che ha lasciato un po’ sorpresi. Il post parla di un misterioso Mi Mix Alpha che sarà presentato proprio il 24 settembre. Potrebbe essere il primo smartphone pieghevole di Xiaomi.

Che Xiaomi fosse a lavoro su un dispositivo pieghevole è fatto ormai noto. L’immagine condivisa mostra la curva del display di quello che sembra essere uno smartphone in mezzo a una fila di libri. Ora, le ipotesi sono tre. Può semplicemente rappresentare l’ampia curvatura dei bordi di uno schermo; potrebbe essere dotato di un pannello che avvolge l’intero smartphone oppure – ipotesi più accreditata – fa riferimento alla cerniera di congiunzione di un display flessibile, proprio come avviene con le pagine di un libro.

Xiaomi MIX α,Has proceeded to the fourth stage. pic.twitter.com/rAXivEd1Um — Ice universe (@UniverseIce) September 20, 2019

Se così fosse, è ipotizzabile un meccanismo simile a quello visto su Huawei Mate X dove il pannello si flette verso l’esterno. Ciò che sappiamo con certezza è che Xiaomi presenterà Mi Mix Alpha il 24 settembre. Qualcosa di innovativo bolle in pentola dato che la linea Mi Mix è sempre stata quella sperimentale del marchio. Anche il nome Alpha potrebbe far riferimento a qualcosa di embrionale che andrà a perfezionarsi con il tempo, proprio come potrebbe essere uno smartphone pieghevole.

Insomma, nonostante la “sfortuna” dei primi dispositivi pieghevoli, i produttori sembrano credere ancora molto nel nuovo fattore di forma. Appuntamento al 24 settembre per scoprire questo innovativo Mi Mix Alpha!