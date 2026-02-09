Ho.mobile torna a farsi notare nel mercato della telefonia mobile con un’offerta che difficilmente passerà inosservata. L’operatore ha deciso di puntare forte sui dati, proponendo ben 100GB a meno di 5€ al mese, un’iniziativa pensata per chi naviga spesso, utilizza applicazioni di streaming o semplicemente desidera restare sempre connesso senza pensieri.

Un’offerta pensata per "tutti"

La promozione non è riservata esclusivamente ai nuovi clienti. Possono beneficiarne anche coloro che decidono di cambiare operatore, a condizione che provengano da alcuni fornitori specifici, la cui lista completa è consultabile direttamente sulla pagina promozionale di Ho.mobile. In questo modo, l’azienda punta a conquistare sia chi si avvicina per la prima volta sia chi è pronto a fare il grande passo verso un servizio più conveniente.

L’offerta non si limita ai 100GB. Con soli 5€ al mese, avrete anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, garantendo così una copertura completa per chiamate, messaggi e connessione dati. Una combinazione che rende questa promozione una delle più interessanti del momento per chi cerca un pacchetto completo senza spendere una fortuna.

Scegliere Ho.mobile significa approfittare di un’offerta chiara, trasparente e conveniente. L’azienda continua a distinguersi nel panorama della telefonia italiana grazie a promozioni aggressive e soluzioni pensate per rispondere alle esigenze reali dei clienti. Con 100GB, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 5€, non resta che valutare se questo sia il momento giusto per unirsi alla rete Ho.mobile e sfruttare al massimo le possibilità offerte.

